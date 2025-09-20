🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Buteur la semaine dernière, Lucas Stassin a confirmé face à Reims avec un doublé. Le Belge porte l'ASSE en tête de Ligue 2.

Resté à Saint-Étienne contre son gré, Lucas Stassin devait répondre sur le terrain. Contre le Reims de Karel Geraerts, l’attaquant belge a répondu de la meilleure façon en marquant deux buts et en étant l’un des grands acteurs de la victoire des Verts.

L’ancien joueur d’Anderlecht a ouvert le score sur une offrande d’Irvin Cardona, un tap-in comme disent les internautes. Avant la pause, Teddy Teuma, icône de l'Union, a égalisé sur penalty.

La réponse de Stassin n’a pas tardé. Deux minutes plus tard, il a enroulé une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, redonnant l’avantage aux Verts. Le stade a explosé, emporté par l’énergie de son jeune buteur.

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne a enfoncé le clou avec un troisième but. Reims a répliqué grâce à Teuma, un duel entre deux anciens de Pro League.

Les Stéphanois prennent seuls la tête de la Ligue 2 avec 14 points en six matchs. Stassin garde en tête la Coupe du monde 2026. Il sait qu'il doit quitter le club en janvier pour essayer de convaincre Rudi Garcia.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Reims
Lucas Stassin

Plus de news

Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

23:00
Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

22:36
Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages Analyse

Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages

22:20
Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

21:20
1
"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison Interview

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

21:40
Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

22:00
Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

21:04
L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

20:16
Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

20:32
Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

20:04
Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?

Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?

19:49
Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

19:40
Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

19:20
Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs" Analyse

Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs"

18:40
"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

19:00
Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

17:58
"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

18:20
Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

17:30
"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

17:00
Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

16:30
Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

16:00
"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

15:30
🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

15:00
Le CEO du Club de Bruges prêt à succéder à Wouter Vandenhaute au Conseil d'administration de la Pro League ?

Le CEO du Club de Bruges prêt à succéder à Wouter Vandenhaute au Conseil d'administration de la Pro League ?

14:20
"Je pense qu'on est une équipe soudée": Malick Fofana savoure le bon début de saison de l'OL

"Je pense qu'on est une équipe soudée": Malick Fofana savoure le bon début de saison de l'OL

14:00
Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

13:40
Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

13:20
Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

13:00
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

12:40
"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

12:20
🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

12:00
David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

11:20
Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

11:40
Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

11:00
Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

10:30
"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Play-offs
Dunkerque Dunkerque 1-0 Guingamp Guingamp
Metz Metz 1-0 Dunkerque Dunkerque
Reims Reims 1-3* Metz Metz
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved