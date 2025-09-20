🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

Buteur la semaine dernière, Lucas Stassin a confirmé face à Reims avec un doublé. Le Belge porte l'ASSE en tête de Ligue 2.

Resté à Saint-Étienne contre son gré, Lucas Stassin devait répondre sur le terrain. Contre le Reims de Karel Geraerts, l’attaquant belge a répondu de la meilleure façon en marquant deux buts et en étant l’un des grands acteurs de la victoire des Verts.

L’ancien joueur d’Anderlecht a ouvert le score sur une offrande d’Irvin Cardona, un tap-in comme disent les internautes. Avant la pause, Teddy Teuma, icône de l'Union, a égalisé sur penalty.

La réponse de Stassin n’a pas tardé. Deux minutes plus tard, il a enroulé une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, redonnant l’avantage aux Verts. Le stade a explosé, emporté par l’énergie de son jeune buteur.

🤩 La MERVEILLE de Lucas Stassin qui s'offre un doublé et redonne l'avantage à Saint-Étienne face à Reims ! pic.twitter.com/kPDzgtKB0g — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2025

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne a enfoncé le clou avec un troisième but. Reims a répliqué grâce à Teuma, un duel entre deux anciens de Pro League.

Les Stéphanois prennent seuls la tête de la Ligue 2 avec 14 points en six matchs. Stassin garde en tête la Coupe du monde 2026. Il sait qu'il doit quitter le club en janvier pour essayer de convaincre Rudi Garcia.