🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2
Buteur la semaine dernière, Lucas Stassin a confirmé face à Reims avec un doublé. Le Belge porte l'ASSE en tête de Ligue 2.
Resté à Saint-Étienne contre son gré, Lucas Stassin devait répondre sur le terrain. Contre le Reims de Karel Geraerts, l’attaquant belge a répondu de la meilleure façon en marquant deux buts et en étant l’un des grands acteurs de la victoire des Verts.
L’ancien joueur d’Anderlecht a ouvert le score sur une offrande d’Irvin Cardona, un tap-in comme disent les internautes. Avant la pause, Teddy Teuma, icône de l'Union, a égalisé sur penalty.
La réponse de Stassin n’a pas tardé. Deux minutes plus tard, il a enroulé une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, redonnant l’avantage aux Verts. Le stade a explosé, emporté par l’énergie de son jeune buteur.
🤩 La MERVEILLE de Lucas Stassin qui s'offre un doublé et redonne l'avantage à Saint-Étienne face à Reims ! pic.twitter.com/kPDzgtKB0g— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2025
Au retour des vestiaires, Saint-Étienne a enfoncé le clou avec un troisième but. Reims a répliqué grâce à Teuma, un duel entre deux anciens de Pro League.
Les Stéphanois prennent seuls la tête de la Ligue 2 avec 14 points en six matchs. Stassin garde en tête la Coupe du monde 2026. Il sait qu'il doit quitter le club en janvier pour essayer de convaincre Rudi Garcia.
