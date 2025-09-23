Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

Ronny Deila est désormais actif en MLS, du côté d'Atlanta. Les dernières semaines n'ont pas été très fructueuses.

Depuis son licenciement du Club de Bruges juste avant les Playoffs qui avaient permis à Nicky Hayen de redresser l'équipe de manière spectaculaire, Ronny Deila a bien voyagé. L'entraîneur norvégien s'est offert un séjour lucratif aux Emirats arabes unis, mais l'aventure n'a duré que 11 matchs.

En décembre dernier, l'ancien coach du Standard et des Blauw en Zwart a rebondi sur le banc d'Atlanta. Il redécouvrait ainsi la MLS après son passage à New York City, d'où il avait rejoint Sclessin en 2022.



Les débuts n'ont pas été faciles, avec seulement deux victoires en quatorze matchs de MLS. Les deux victoires de rang lors du mois de mai ont fait du bien. Mais depuis, l'équipe peine à nouveau : deux succès...en 17 matchs de championnat européen.

Coincé en bas de classement

Le weekend dernier, c'est Anders Dreyer (auteur de son 15e but, sans compter ses 17 assists) qui est venu glacer le Mercredes-Benz Stadium. Cette fois, Atlanta a toutefois réussi à répliquer via un penalty obtenu par l'ancien carolo Jamal Thiaré et converti par Miguel Almiron à l'heure de jeu.

⚽️🔥 ¡Anders Dreyer sigue sumando para quedarse con el MVP de la temporada!

pic.twitter.com/UZeoN39ILm — Rincón MLS (@RinconMLS) September 20, 2025

Steven Alzate a également disputé les 90 minutes de ce partage (1-1, score final). Partager contre San Diego n'a rien de déshonorant mais Atlanta est désormais 13e (sur 15) en Conférence Est. De quoi mettre encore un peu plus Ronny Deila sous pression de l'autre côté de l'Atlantique.