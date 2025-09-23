Vincent Kompany sur ses gardes : Harry Kane pourrait-il annoncer son départ du Bayern dès janvier ?

Auteur de 98 buts en 103 matchs depuis son arrivée, Harry Kane bénéficie d'une clause dans son contrat lui permettant de quitter le Bayern Munich l'été prochain, un an avant la fin de son engagement.

Avec quatre victoires en autant de matchs de championnat et un premier succès en Ligue des Champions contre Chelsea, le Bayern Munich et Vincent Kompany ont parfaitement entamé leur deuxième saison de collaboration.

Les Bavarois tournent bien, tant offensivement que défensivement, mais peuvent surtout remercier un homme qui marque presque tous leurs buts : Harry Kane, auteur de 16 réalisations et 4 passes décisives en 12 rencontres depuis le début de la saison.

L'attaquant anglais de 32 ans est sur une autre planète, alors qu'il pourrait, contre toute attente, quitter la Bavière dès la fin de la saison, un an avant la fin de son contrat.

Une clause dangereuse pour le Bayern dans le contrat de Harry Kane ?

En effet, Bild, média de référence en Allemagne, apprend ce mardi qu'il existe une clause spéciale dans le contrat de Harry Kane, lui permettant de rejoindre un club d'un autre championnat en juin contre une indemnité de 65 millions d'euros.

Une porte ouverte qui pourrait bien intéresser l'Arabie Saoudite, bien sûr. Malgré son immense talent, il semble peu probable qu'un club européen débourse une telle somme pour un attaquant qui fêtera son 33e anniversaire au mois de juillet. Il faudra cependant faire vite : s'il veut partir, Harry Kane devra communiquer son départ dès l’hiver, écrit Bild. De quoi permettre au Bayern de se retourner rapidement.