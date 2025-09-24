🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

Sur le banc lors des deux derniers matchs de Premier League, Timothy Castagne a profité de l'EFL Cup pour obtenir du temps de jeu. Le Diable Rouge a même été décisif.

À Fulham, la concurrence est rude entre Kenny Tete et l'arrière droit belge. L'entraîneur semble, comme la saison précédente, avoir une préférence pour le Néerlandais. Ce qui ne fait évidemment pas les affaires du natif d'Arlon...

Le club londonien recevait une écurie de quatrième division en EFL Cup ce mercredi. Timothy Castagne était dans le onze de base et a disputé l'intégralité de la rencontre.

Timothy Castagne passeur décisif

À la 66e minute de jeu, après un ballon repoussé par le portier adverse, Jake Eastwood, le Diable Rouge a donné le ballon à Emile Smith-Rowe qui n'avait plus qu'à la pousser au fond des filets. Ce but est d'ailleurs le seul et unique de la rencontre.

Dominants dans le jeu avec 77 % de possession et 15 frappes pour six cadrées, les Londoniens n'ont pas réussi à alourdir le score face à Cambridge United. Le principal a cependant été fait : le club passe au prochain tour de la compétition.

Le prochain défi pour l'équipe classée huitième en Premier League sera ce dimanche. Le joueur belge et ses coéquipiers se déplaceront à Villa Park pour y affronter Aston Villa.