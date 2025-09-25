C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

La saison dernière, Bilal Brahimi avait montré de quoi il était capable avec Saint-Trond. Le voici désormais dans le championnat brésilien.

Lorsque Saint-Trond s'est fait prêter Bilal Brahimi par Nice il y a un an, le Stayen a tout de suite compris qu'il avait hérité d'un joueur plutôt doué balle au pied. Chez les Canaris, malgré une certaine nonchalance, l'international algérien faisait ce qu'il voulait sur le flanc droit.

Sous les ordres de Felice Mazzu, il n'était pas étranger au regain de forme du STVV, tout de même finalement embarqué en Playdowns. Cet été, Brahimi est retourné à Nice mais s'y savait sur une voie de garage.

Une porte de sortie exotique

La direction avait beau avoir déboursé sept millions pour lui il y a trois ans, le joueur était bel et bien dans le camp des indésirables. Au début du mois, les deux parties ont d'ailleurs trouvé un accord pour résilier le contrat à l'amiable.

L'ancien Trudonnaire est resté libre pendant quelques semaines mais a fini par retrouver chaussure à son pied. Après quelques tracasseries administratives, il a finalement été officialisé comme nouveau joueur du FC Santos.

Dans son nouveau club (avec qui il a signé un contrat jusque décembre 2026), Bilal Brahimi retrouvera donc un certain Neymar et évoluera d'ailleurs dans son secteur du jeu, du moins si le Brésilien parvient à se remettre de ses blessures à répétition.