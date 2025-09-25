"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

Un véritable coup dur pour le FC Barcelone a été annoncé en début de semaine. Le milieu de terrain du club, Gavi, a dû se faire opérer du genou droit et manquera quatre à cinq mois de compétition. Il s'est exprimé sur Instagram ce jeudi.

"Le joueur de l’équipe première Pablo Páez Gavira (Gavi) a subi une arthroscopie afin de traiter une blessure au ménisque interne. Une suture a été réalisée afin de préserver le ménisque. Le temps de récupération est estimé à environ 4-5 mois," avait précisé le club espagnol.

Ce n'est pas la première fois qu'il sera absent une longue période à cause de son genou droit. Il avait dû arrêter le football pendant plus d'un an entre 2023 et 2024 pour une rupture du ligament croisé antérieur.

Gavi partage un message

Ce mercredi, il a partagé un message en publication Instagram. Il a publié une photo sur un lit d'hôpital accompagné de ses coéquipiers Pedri, Ronald Araujo et Lamine Yamal.

"Ceux qui me connaissent savent que je reviendrai autant de fois qu’il le faudra pour défendre le Barça et les miens jusqu’au bout," écrit le joueur avant d’utiliser une citation : "'Un véritable champion ne se forge pas dans les moments de succès, mais dans ceux où il se relève après être tombé.'"

"Merci à tous pour vos messages d’encouragement et d’affection !," conclut-il. Son objectif sera maintenant de se remettre le plus vite possible sur pied et de retrouver son meilleur niveau en vue de la Coupe du Monde 2026.