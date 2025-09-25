Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vendredi dernier, Jérôme Boateng a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur. Vincent Kompany a réagi à cette nouvelle en conférence de presse ce jeudi matin.

Les deux hommes se connaissent bien : "Je connais Jérôme depuis Hambourg. J’avais 20 ans et lui 18 ou 19 quand on s’est rencontrés. Nous avons aussi joué ensemble à Manchester City."

"Si vous l’aviez vu à l’époque, personne n’aurait imaginé qu’il connaîtrait un tel succès. Bien sûr, il peut devenir un grand entraîneur s’il travaille dur et s’entoure des bonnes personnes. On peut toujours devenir le meilleur, mais cela prend du temps," poursuit-il.

Lire aussi… Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

Jérôme Boateng dans le staff du Bayern ? 

Jérôme Boateng pourrait-il un jour rejoindre le staff de l'ancien Diable Rouge ? "Je ne discute pas de ça publiquement. Mais pour un stage de quelques semaines, bien sûr, évidemment, il est toujours invité en tant que légende du Bayern."

Son expérience pourrait être positive pour le club : "Nous pouvons profiter de son expérience en tant que défenseur de classe mondiale."

L'ancien joueur allemand avait évolué sous les couleurs bavaroises de 2011 à 2021. Au total, il a disputé pas moins de 363 matchs avec l'équipe championne en titre de Bundesliga.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Austrian 1.Bundesliga
Austrian 1.Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Werder Brême
Jérôme Boateng

Plus de news

Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

13:40
Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges Interview

Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges

14:20
Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

14:00
Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus" Interview

Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus"

13:20
"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

13:00
Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

12:20
Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

12:00
L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

11:40
David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

11:20
Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

11:00
Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

10:30
"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

10:00
Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

09:30
2
Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

09:00
🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

08:30
L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

08:00
"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

07:40
2
Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

07:20
"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

07:00
La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

06:30
"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but Réaction

"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but

23:20
Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

23:00
Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

22:33
Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

21:52
Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

22:00
Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

21:40
"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

21:00
Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

21:20
Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

20:40
"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

20:20
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

19:00
Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

18:40
Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

18:00
"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 5
Bayern Munich Bayern Munich 26/09 Werder Brême Werder Brême
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 27/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Wolfsburg Wolfsburg 27/09 RB Leipzig RB Leipzig
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 27/09 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 27/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 27/09 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Freiburg Freiburg 28/09 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Cologne 1. FC Cologne 28/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 28/09 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved