Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

Vendredi dernier, Jérôme Boateng a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur. Vincent Kompany a réagi à cette nouvelle en conférence de presse ce jeudi matin.

Les deux hommes se connaissent bien : "Je connais Jérôme depuis Hambourg. J’avais 20 ans et lui 18 ou 19 quand on s’est rencontrés. Nous avons aussi joué ensemble à Manchester City."

"Si vous l’aviez vu à l’époque, personne n’aurait imaginé qu’il connaîtrait un tel succès. Bien sûr, il peut devenir un grand entraîneur s’il travaille dur et s’entoure des bonnes personnes. On peut toujours devenir le meilleur, mais cela prend du temps," poursuit-il.



Jérôme Boateng dans le staff du Bayern ?

Jérôme Boateng pourrait-il un jour rejoindre le staff de l'ancien Diable Rouge ? "Je ne discute pas de ça publiquement. Mais pour un stage de quelques semaines, bien sûr, évidemment, il est toujours invité en tant que légende du Bayern."

Son expérience pourrait être positive pour le club : "Nous pouvons profiter de son expérience en tant que défenseur de classe mondiale."

L'ancien joueur allemand avait évolué sous les couleurs bavaroises de 2011 à 2021. Au total, il a disputé pas moins de 363 matchs avec l'équipe championne en titre de Bundesliga.