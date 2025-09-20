Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

Jérôme Boateng a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. L'ancien défenseur du Bayern Munich arrête définitivement le football à l'âge de 37 ans.

C’est Boateng lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Pendant des années, il a été un patron dans la défense centrale du Bayern Munich

Né à Berlin, le défenseur avait fait ses premiers pas dans le football professionnel avec le Hertha Berlin. Après de courts passages à Hambourg et Manchester City, il rejoignait le Bayern en 2011.

Ce qu’il a remporté là-bas est presque hallucinant : neuf titres de champion, cinq Coupes d’Allemagne, deux Ligues des Champions, deux Supercoupes d’Europe et une Coupe du monde des clubs. Avec le Bayern, Boateng a collectionné les trophées.

Champion du monde avec l’Allemagne

En 2014, il remportait la Coupe du monde au Brésil avec l’Allemagne. Lors de la finale, où Boateng a disputé l’intégralité du match, la Mannschaft s’est imposée face à l’Argentine de Lionel Messi grâce à un but de Mario Götze.

Après son départ du Bayern en 2021, Boateng a encore évolué à l’Olympique Lyonnais, à la Salernitana en Italie et au LASK Linz en Autriche. En dehors du terrain, le défenseur avait fait parler de lui il y a quelques années : son ex-femme l’avait accusé de violences. Après appel, Boateng s’en est sorti avec un avertissement et une amende avec sursis.

