🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

Maxim De Cuyper n'était pas titulaire avec Brighton & Hove Albion pour le déplacement à Chelsea, mais cela ne l'a pas empêché d'être décisif. Le latéral belge a inscrit le deuxième but de son équipe.

Rien ne va à Chelsea depuis quelques semaines. Les Blues recevaient Brighton & Hove Albion ce samedi, et se sont inclinés (1-3) pour la deuxième fois d'affilée. Cela fait trois rencontres consécutives sans victoire pour Chelsea.

Enzo Fernandez avait pourtant ouvert le score en faveur de Chelsea à la 24e minute, mais en début de deuxième mi-temps, coup dur pour les Londoniens : Trevoh Chaloba était exclu (54e). Cela permettra, à la 77e minute, à Danny Welbeck d'égaliser.

Roméo Lavia, de retour dans le groupe des Blues, faisait alors son apparition dans l'entrejeu, remplaçant Pedro Neto à la 79e. Une très bonne nouvelle pour les supporters belges, mais cela ne suffira pas à Chelsea.

MAXIM DE CUYPER BUTEUR !!! pic.twitter.com/sHueatThYo — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) September 27, 2025

Car Maxim De Cuyper, monté au jeu à la 85e minute, va s'offrir un premier but en Premier League et mettre les Seagulls aux commandes à la 90e+2. Chelsea ne reviendra plus, et Welbeck fera même 3-1 à la toute fin du temps additionnel.

C'est un sacré retour pour De Cuyper, absent pour une petite blessure subie contre Bournemouth et qui l'avait forcé à sortir dès la 24e minute de jeu. S'il n'est pas encore prêt à débuter un match, le Belge a prouvé qu'il avait déjà retrouvé la forme !