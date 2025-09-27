Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Plusieurs matchs de Bundesliga étaient au programme cet après-midi. Johan Bakayoko a été décisif dans celui du RB Leipzig, en déplacement à Wolfsbourg.

Le RB Leipzig se rendait à Wolfsbourg ce samedi, et le seul but du match a été inscrit par Johan Bakayoko.

L'aillier belge était titulaire sur le flanc droit de Leipzig, et a inscrit le 0-1 dès la 8e minute de jeu. C'est son deuxième but en Bundesliga, pour lui qui avait déjà offert la victoire contre Mayence sur le même score.

Dans les autres matchs, Sankt Pauli a été battu par le Bayer Leverkusen (1-2), tandis que le Borussia Dortmund, toujours sans Julien Duranville a été s'imposer à Mayence (0-2). Heidenheim a de son côté battu Augsbourg (2-1).