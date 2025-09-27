Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Altay Bayindir a été titularisé ce samedi contre Brentford, un choix qui pose question après que Manchester United a dépensé 25 millions d'euros pour Senne Lammens.

Manchester United a encore pris l'eau ce samedi à Brentford, s'inclinant 3 buts à 1 avec notamment un doublé de l'ex-Brugeois Igor Thiago. Et la prestation d'Altay Bayindir entre les perches mancuniennes a été soulignée par de nombreux supporters.

"C'était le 10e match de Bayindir en Premier League aujourd'hui, il a réalisé une seule clean-sheet. Désastreux encore une fois", lance un supporter des Red Devils.

Today is Altay Bayındır’s 10th Premier League match. He has kept one clean sheet.



Disastrous again. 🙃 pic.twitter.com/TObBqrkp5k — Statman Dave (@StatmanDave) September 27, 2025

"Regardez ce but encaissé par Bayindir. Il est peut-être sincèrement pire qu'Onana. Pourquoi Amorim ne titularise-t-il pas Lammens ?", s'interroge un autre.

"Donc on achète Lammens pour le mettre n°2 derrière Bayindir ? Pourquoi est-ce qu'on joue même encore au football", lâche un troisième. "C'était au milieu des buts ! Qu'est-ce que Bayindir fait ?".

Reste désormais à voir si Altay Bayindir restera entre les perches mancuniennes pour les semaines à venir, car au fil des résultats, la pression sur Ruben Amorim s'intensifiera... si le Portugais survit à la défaite de ce samedi.

Bayindir is a horrible keeper, man.



Why on earth is Amorim still not starting Senne Lammens?pic.twitter.com/0nBmamFRQX https://t.co/8ElraAV3hy — UF (@UtdFaithfuls) September 27, 2025