Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Altay Bayindir a été titularisé ce samedi contre Brentford, un choix qui pose question après que Manchester United a dépensé 25 millions d'euros pour Senne Lammens.

Manchester United a encore pris l'eau ce samedi à Brentford, s'inclinant 3 buts à 1 avec notamment un doublé de l'ex-Brugeois Igor Thiago. Et la prestation d'Altay Bayindir entre les perches mancuniennes a été soulignée par de nombreux supporters.

"C'était le 10e match de Bayindir en Premier League aujourd'hui, il a réalisé une seule clean-sheet. Désastreux encore une fois", lance un supporter des Red Devils.

"Regardez ce but encaissé par Bayindir. Il est peut-être sincèrement pire qu'Onana. Pourquoi Amorim ne titularise-t-il pas Lammens ?", s'interroge un autre.

"Donc on achète Lammens pour le mettre n°2 derrière Bayindir ? Pourquoi est-ce qu'on joue même encore au football", lâche un troisième. "C'était au milieu des buts ! Qu'est-ce que Bayindir fait ?". 

Reste désormais à voir si Altay Bayindir restera entre les perches mancuniennes pour les semaines à venir, car au fil des résultats, la pression sur Ruben Amorim s'intensifiera... si le Portugais survit à la défaite de ce samedi.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Brentford
Senne Lammens

Plus de news

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

21:40
4
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

20:40
5
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

19:40
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00
Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

19:20
🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

19:00
8
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

14:30
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
2
Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

12:40
David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

13:20
Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

13:00
Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

12:20
Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

12:00
"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

11:40
Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

11:00
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
3
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

09:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 6
Brentford Brentford 3-1 Manchester United Manchester United
Chelsea Chelsea 1-3 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 5-1 Burnley Burnley
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Liverpool Liverpool
Leeds United Leeds United 2-2 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-1 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 28/09 Fulham Fulham
Newcastle Utd Newcastle Utd 28/09 Arsenal Arsenal
Everton Everton 29/09 West Ham Utd West Ham Utd
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved