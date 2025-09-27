Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Soirée très mitigée pour les deux doublures de Romelu Lukaku ce samedi. Loïs Openda était titulaire, Michy Batshuayi sur le banc.

Alors que la Juventus recevait l'Atalanta Bergame, Loïs Openda était titulaire et donnait déjà l'impression de jouer assez gros. C'était en effet la première fois que le Belge, acheté 40 millions d'euros par la Juve, était titularisé en Serie A, après avoir débuté (et déçu) en Champions League.

Et les choses ne se sont encore pas passées au mieux pour Openda. Peu convaincant, le Diable Rouge est sorti à la 64e minute de jeu pour Edon Zhegrova, quelques minutes après que son concurrent Dusan Vlahovic soit monté au jeu. 

La Juventus était alors menée, et c'est à la 78e minute que la Juventus va revenir au score via Cabal (1-1). Côté Atalanta, Charles De Ketelaere était lui aussi réserviste et est entré à la 61e minute. Pour Openda, cela fait 6 matchs toutes compétitions confondues sans but cette saison (pour Leipzig et la Juve).

Batshuayi ne participe pas pas à la fête de Francfort

Problème différent mais problème tout de même pour Michy Batshuayi. En effet, l'Eintracht Francfort a connu un véritable festival sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, et menait 0-5 à la mi-temps. Un sixième but sera inscrit en début de seconde période. 

Mais Batshuayi n'y a... pas participé. Il sera en effet laissé sur le banc toute la rencontre par son entraîneur. L'Eintracht Francfort finira par s'imposer 3-6, encaissant trois buts sur un relâchement en seconde période - pas l'idéal pour Arthur Theate, titulaire, qui passe d'une clean-sheet à trois buts pris. 

