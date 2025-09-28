🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

Photo: © photonews

De l'autre côté de l'Atlantique, la MLS est déjà bien avancée. Avec des fortunes très diverses pour les joueurs belges entrés en action cette nuit.

Hugo Cuypers a retrouvé le chemin des filets avec Chicago. Muet lors des deux dernières rencontres, le Liégeois a inscrit cette nuit son 17e but de la saison face à Columbus. 

Alors que son équipe menait d'un petit but, Cuypers a fait le break à 20 minutes du temps réglementaire, d'un subtil ballon piqué juste devant le gardien venu à sa rencontre. De quoi donner au score ses allures définitives : Chicago s'impose 2-0 et remonte à la neuvième place du classement de la Conférence Est.

Cuypers qui rit, Benteke qui pleure

Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers et leurs coéquipiers sont donc toujours en course pour atteindre les Playoffs, réservés aux neuf premiers. De son côté, Cuypers revient dans le top 5 des meilleurs buteurs de MLS mais est encore loin des 24 buts en 24 matchs d'un certain Lionel Messi.

La situation est bien moins réjouissante pour Christian Benteke. DC United a en effet été balayé 0-6 par le leader Philadelphia. Big Ben a été retiré peu après l'heure de jeu par son entraîneur René Weiler.

L'ancien coach d'Anderlecht (qui a à l'occasion subi la pire défaite de sa carrière d'entraîneur) est dans de sales draps : DC United n'a gagné que 2 de ses 21 derniers matchs de MLS (série commencée avant l'arrivée du Suisse) et pointe à la dernière place du classement de la Conférence.

