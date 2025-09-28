🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

Alexis Saelemaekers et Kevin De Bruyne (sur penalty) ont tous deux trouvé le chemin des filets lors de l'affiche de la cinquième journée de Serie A entre l'AC Milan et le Napoli. Mais à San Siro, ce sont bien les Rossoneri qui ont eu le dernier mot, s'offrant une superbe victoire face au champion.

En Série A, le choc de la cinquième journée se déroulait ce dimanche soir, entre l'AC Milan et le Napoli. L'occasion de suivre un duel entre deux Diables Rouges : Alexis Saelemaekers d'un côté, et Kevin De Bruyne de l'autre. Koni De Winter, de son côté, a commencé la rencontre sur le banc.

Ce match au sommet rebondit pour la première fois dès la troisième minute de jeu. Superbe effort de Christian Pulisic sur le côté gauche, qui part de la ligne médiane et pousse son ballon jusque dans le rectangle avant de centrer. Au second poteau, c'est Alexis Saelemaekers qui reprend le ballon et ouvre déjà le score en faveur de l'AC (1-0, 3e).

Meilleur joueur sur la pelouse durant la première période, Christian Pulisic enchaîne et double la mise. Au tour de Pavlovic de déborder sur la gauche et de centrer, Youssouf Fofana remise pour l'Américain, qui force Meret à se retourner pour la deuxième fois (2-0, 31e). Un marquage beaucoup trop laxiste des Napolitains, payé cash.

🇧🇪 | Alexis Saelemaekers est au bon endroit, au bon moment pour inscrire le 1️⃣-0️⃣ ! 😮‍💨🎯 #MilanNapoli pic.twitter.com/Vs6TZrI01U — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 28, 2025

De Bruyne répond à Saelemaekers, mais l'AC Milan s'impose face au Napoli

Forcé de réagir en seconde période, le Napoli met le nez à la fenêtre et se procure plusieurs occasions. L'une d'elles arrive d'un centre depuis la droite, repris par Scott McTominay et Zambo Anguissa au point de penalty. Maignan n'écarte pas plus loin que le petit rectangle, Di Lorenzo veut reprendre, mais Estupiñán l'en empêche. Penalty et carte jaune, puis carte rouge après intervention de la VAR. La rencontre bascule (57e).

Pour bel et bien relancer la partie, il faut toutefois convertir le penalty. Naples peut compter sur Kevin De Bruyne, qui prend calmement Maignan à contre-pied (2-1, 59e). Dans la foulée, Massimiliano Allegri réalise des changements pour tenter de tenir le résultat, et Antonio Conte réagit pour accrocher, au moins, un partage. Alexis Saelemaekers (68e) et Kevin De Bruyne (72e) quittent la pelouse, visiblement frustrés par le choix de leur entraîneur.

En fin de rencontre, le Napoli pousse mais sans réellement multiplier les occasions, tandis que Milan résiste. L’AC sécurise son rectangle et offre à Koni De Winter (80e) l’opportunité de disputer les dix dernières minutes. Et le score ne bouge plus.

Belle victoire pour l’AC Milan, qui rejoint le Napoli et l’AS Rome en tête du classement avec douze points sur quinze. C’est la deuxième défaite de la saison pour le champion d’Italie, après celle concédée à Manchester City en Ligue des Champions.