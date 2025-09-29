Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

Mercredi dernier, Beveren est allé gagner 1-2 au RFC Liège. Le club a tout de même tenu à rembourser les billets à ses supporters.

Dans les clubs en crise, rembourser leurs billets aux supporters après un match particulièrement mauvais à l'extérieur est une pratique relativement répandue. En début de saison, Anderlecht avait par exemple sauté le pas en remboursant ses supporters de leur billet après la piteuse élimination à Häcken.

Du côté de Beveren, le climat est plus serein : le club waeslandien affiche un bilan parfait de 24 sur 24 et trône logiquement en tête de la D1B. Et pourtant, les supporters ayant fait le voyage à Rocourt mercredi dernier vont être indemnisés.

La direction pas déconnectée des réalités des supporters

Beveren s'y était imposé 1-2, répondant à l'égalisation d'Alexis De Sart par un but d'Ilyes Najim à dix minutes de la fin. Une victoire méritée pour les visiteurs, qui avaient tenté 21 tirs, dont 9 cadrés. On l'a compris, les causes du remboursement sont ailleurs.

Ce sont les conditions dans lesquelles les supporters ont assisté à la rencontre qui sont évoquées. La direction est consciente qu'effectuer trois heures de car un soir de semaine n'est évident pour personne, surtout pour passer presque toute la rencontre sous une pluie battante.

Le club veut ainsi réaffirmer toute sa gratitude envers ses valeureux sympathisants et continuer à surfer sur la vague positive depuis le début de saison pour fédérer tout le monde vers la remontée en première division.