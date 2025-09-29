Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Johan Bakayoko a offert la victoire au RB Leipzig sur le terrain de Wolfsbourg. Buteur après huit minutes de jeu, l'ailier belge signe son deuxième but en Bundesliga.

Le RB Leipzig a ramené une victoire de Wolfsbourg grâce à Johan Bakayoko. Titulaire sur le côté droit, l’ailier belge a frappé dès la huitième minute et son but était le seul de la rencontre.

Les Loups ont tenté d’égaliser mais n’ont pas trouvé la solution. Leipzig s’impose sur la plus petite des marges 0-1. Bakayoko en a profité pour inscrire son deuxième but en Bundesliga cette saison.

Ole Werner, son entraîneur, en veut plus. "J’aimerais voir plus de situations comme celle-ci. Je trouve que Johan a une force incroyable. Les duels en un contre un se jouent sur son pied gauche", a-t-il déclaré après la rencontre.

Moyen au PSV la saison passée

Sa dernière saison au PSV n’avait pas convaincu, avec douze buts et trois passes décisives en 47 apparitions. Sa cote avait reculé, passant de 35 à 30 millions d’euros au printemps selon Transfermarkt.

Les places sont chers avec les Diables Rouges, surtout pour le poste d'ailier. Bakayoko sait qu'il doit performer pour être rappelé par Rudi Garcia.