Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable
Deviens fan de RB Leipzig! 12

Johan Bakayoko a offert la victoire au RB Leipzig sur le terrain de Wolfsbourg. Buteur après huit minutes de jeu, l'ailier belge signe son deuxième but en Bundesliga.

Le RB Leipzig a ramené une victoire de Wolfsbourg grâce à Johan Bakayoko. Titulaire sur le côté droit, l’ailier belge a frappé dès la huitième minute et son but était le seul de la rencontre.

Les Loups ont tenté d’égaliser mais n’ont pas trouvé la solution. Leipzig s’impose sur la plus petite des marges 0-1. Bakayoko en a profité pour inscrire son deuxième but en Bundesliga cette saison.

Ole Werner, son entraîneur, en veut plus. "J’aimerais voir plus de situations comme celle-ci. Je trouve que Johan a une force incroyable. Les duels en un contre un se jouent sur son pied gauche", a-t-il déclaré après la rencontre.

Moyen au PSV la saison passée

Sa dernière saison au PSV n’avait pas convaincu, avec douze buts et trois passes décisives en 47 apparitions. Sa cote avait reculé, passant de 35 à 30 millions d’euros au printemps selon Transfermarkt.

Les places sont chers avec les Diables Rouges, surtout pour le poste d'ailier. Bakayoko sait qu'il doit performer pour être rappelé par Rudi Garcia.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RB Leipzig
Johan Bakayoko

Plus de news

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

06:00
🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

22:47
Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

22:00
Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça... Interview

Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça...

22:20
Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal Analyse

Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal

21:25
3
Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

21:40
"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

21:15
LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2) Live

LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

20:17
La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

20:40
Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

21:00
Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

20:25
17
🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

🎥 Pas les débuts rêvés : Arnaud Bodart cueilli à froid et impuissant lors de son premier match de Ligue 1

20:00
Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

19:30
Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

19:00
🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

🎥 Plus le même joueur qu'en Belgique : l'incompréhensible raté de Gift Orban fait le tour du monde

18:40
Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

Du spectacle au Jan Breydel : un grand Skoras, de l'efficacité et le retour de La Gantoise dans le top 6

18:20
Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

18:01
Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

Plus de cartes rouges que de buts à Namur - Stockay, le SL 16 déroule contre l'Union : les résumés de D1 ACFF

17:30
La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

17:00
"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

16:30
De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

De la fumée, des buts, de la sueur et des larmes : un derby renversant entre Saint-Trond et Genk

16:06
Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

15:45
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

14:54
"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

15:00
"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

14:30
🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

🎥 Hugo Cuypers sur un nuage, René Weiler subit la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur

14:00
L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

13:30
Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club" Interview

Encore un ancien Mauve plus épanoui au Parc Duden ? "L'Union devient vraiment un grand club"

13:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

12:30
Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

12:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 5
Bayern Munich Bayern Munich 4-0 Werder Brême Werder Brême
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Wolfsburg Wolfsburg 0-1 RB Leipzig RB Leipzig
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-1 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-6 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Freiburg Freiburg 1-1 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 0-0 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved