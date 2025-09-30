Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom !

S'il était déjà monté au jeu deux fois, Myron Van Brederode s'est présenté au grand public avec son match trois étoiles face à Charleroi. Un très joli but et un assist : bienvenue en Jupiler Pro League !

C'est un détail qui prête à sourire, mais en dit aussi long sur une certaine éducation : en arrivant à l'interview après son match, Myron Van Brederode nous serre la main... et se présente. Il s'était pourtant déjà présenté sur le terrain en marquant et en délivrant une passe décisive.

"Je reçois un bon ballon, je vois de l'espace et je frappe sans me poser de question. Je pense que c'est un peu mon style. C'est bien car ce n'était pas notre meilleur match jusque là, mais quand tu marques, ça change tout", sourit le jeune néerlandais de 22 ans.



Arrivé cet été de l'AZ, Van Brederode s'est rapidement adapté. "C'est un championnat plus physique qu'aux Pays-Bas et je ne suis ni le plus grand, ni le plus fort", reconnaît-il. "Mais je crois que je me suis bien adapté. J'avais besoin de rythme, car je n'ai plus joué depuis l'Euro U21 en juin...".

Van Brederode, révélation de la saison en Pro League ?

Désormais, il est prêt à enchaîner. "C'est au coach de décider si je resterai dans le onze mais maintenant, je me sens prêt. Si je dois aider l'équipe en rentrant depuis le banc, ça me va aussi". Une place de titulaire semble cependant être ce qui attend Van Brederode, pour lequel Malines a fait un bel effort financier.

Si le montant n'a pas été dévoilé, il est certainement de plusieurs millions, le Néerlandais étant estimé à 3 millions et l'AZ en exigeant initialement 3,5. "C'est une grosse somme pour un club comme Malines. Ca me met un peu la pression, mais c'est positif. Le Kavé mise sur moi et j'essaie de leur rendre, c'est beau qu'un club me veuille à ce point", se réjouit Myron Van Brederode.

Désormais, il va tenter de prouver à l'AZ, qui n'a pas cru en lui, qu'il peut bel et bien confirmer. "L'AZ est mon club et c'était douloureux que cela se termine ainsi. Mais je veux désormais montrer ce que je vaux ici", conclut Van Brederode. "Le top 6 ? Vous cherchez un titre accrocheur ? (rires). Non, nous ne le visons pas. Bien sûr, on peut en rêver, mais personne n'en parle dans le vestiaire. Le championnat est long".