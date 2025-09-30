Interview Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom !

Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom !
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Malines! 1464

S'il était déjà monté au jeu deux fois, Myron Van Brederode s'est présenté au grand public avec son match trois étoiles face à Charleroi. Un très joli but et un assist : bienvenue en Jupiler Pro League !

C'est un détail qui prête à sourire, mais en dit aussi long sur une certaine éducation : en arrivant à l'interview après son match, Myron Van Brederode nous serre la main... et se présente. Il s'était pourtant déjà présenté sur le terrain en marquant et en délivrant une passe décisive.

"Je reçois un bon ballon, je vois de l'espace et je frappe sans me poser de question. Je pense que c'est un peu mon style. C'est bien car ce n'était pas notre meilleur match jusque là, mais quand tu marques, ça change tout", sourit le jeune néerlandais de 22 ans. 

Lire aussi… Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Arrivé cet été de l'AZ, Van Brederode s'est rapidement adapté. "C'est un championnat plus physique qu'aux Pays-Bas et je ne suis ni le plus grand, ni le plus fort", reconnaît-il. "Mais je crois que je me suis bien adapté. J'avais besoin de rythme, car je n'ai plus joué depuis l'Euro U21 en juin...". 

Van Brederode, révélation de la saison en Pro League ? 

Désormais, il est prêt à enchaîner. "C'est au coach de décider si je resterai dans le onze mais maintenant, je me sens prêt. Si je dois aider l'équipe en rentrant depuis le banc, ça me va aussi". Une place de titulaire semble cependant être ce qui attend Van Brederode, pour lequel Malines a fait un bel effort financier.

Si le montant n'a pas été dévoilé, il est certainement de plusieurs millions, le Néerlandais étant estimé à 3 millions et l'AZ en exigeant initialement 3,5. "C'est une grosse somme pour un club comme Malines. Ca me met un peu la pression, mais c'est positif. Le Kavé mise sur moi et j'essaie de leur rendre, c'est beau qu'un club me veuille à ce point", se réjouit Myron Van Brederode. 

Désormais, il va tenter de prouver à l'AZ, qui n'a pas cru en lui, qu'il peut bel et bien confirmer. "L'AZ est mon club et c'était douloureux que cela se termine ainsi. Mais je veux désormais montrer ce que je vaux ici", conclut Van Brederode. "Le top 6 ? Vous cherchez un titre accrocheur ? (rires). Non, nous ne le visons pas. Bien sûr, on peut en rêver, mais personne n'en parle dans le vestiaire. Le championnat est long". 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Myron van Brederode

Plus de news

Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

07:40
Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

15:00
Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

14:40
1
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

14:20
1
"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

14:03
Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

13:40
Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

13:00
Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge Edito

Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge

12:40
"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

12:20
"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard Interview

"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard

12:00
Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

11:20
Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

10:40
1
Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

11:00
"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

11:40
Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

10:20
Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête" Interview

Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

10:00
Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

09:30
"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico Interview

"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

09:00
Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

08:30
Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

08:00
Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

07:20
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

06:30
🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

07:00
Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00
Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

22:20
"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

23:00
Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

22:00
Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

22:40
Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

21:00
Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

21:40
Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

21:20
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

20:00
Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

20:30
Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved