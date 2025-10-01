Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Eddie Howe a été élogieux envers son futur adversaire, l'Union Saint-Gilloise, en conférence de presse. L'entraîneur des Magpies est loin de sous-estimer le club bruxellois.

Le coup d'envoi de la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Newcastle sera donné ce mercredi soir à 18h45 au Lotto Park. Les deux équipes disputeront leur deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les Unionistes s'étaient imposés contre le PSV (1-3) lors de la première journée tandis que les Anglais s'étaient inclinés 1-2 face au FC Barcelone.

"Je ne commets jamais l’erreur de sous-estimer un adversaire, car je les observe tous personnellement," avance le coach du club anglais en conférence de presse selon Sudinfo.

Eddie Howe est bluffé par ce que réalise l'équipe de la capitale belge : "L’Union m’a vraiment impressionné. Elle a bien démarré le championnat et a fait un excellent match contre le PSV en Ligue des champions. La progression fulgurante de l’Union mérite le respect. Ce n’est pas l’histoire d’une seule saison. Avant de décrocher le titre, elle l’a frôlé à plusieurs reprises. Enchaîner les succès année après année est difficile, quelle que soit la compétition. L’Union y parvient de manière remarquable, ce qui témoigne d’une bonne gestion."

Un début de saison difficile

Il est revenu sur la défaite de son équipe lors de la première journée face à Barcelone et sur le début de championnat très moyen (son équipe est actuellement 15e) : "Je pense que nous avons bien joué contre Barcelone, mais le résultat n’est pas à la hauteur. En Premier League également, nous n’avons pas toujours obtenu ce que nous méritions. Nous avions de grandes attentes, mais nous avons perdu des matchs que nous n’aurions jamais dû perdre."

Ce match face à l'Union Saint-Gilloise, il le voit comme une occasion de relancer ses troupes : "Après un début difficile, nous sommes désormais confrontés à un défi. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. Nous pouvons mieux faire. On peut jouer aussi bien qu’on le souhaite, mais au final, l’important est de gagner. J’espère que le revirement se produira mercredi. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut attendre passivement, nous devons le provoquer."