Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Présent au sein de l'académie depuis les U8, le jeune international espoirs marocain Ilias Ben Sadik a signé son premier contrat professionnel avec le Cercle de Bruges. Le voilà lié au club jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option.

"Ilias est un pur produit de l’académie, qui évolue au Cercle depuis les U8. La saison dernière, le défenseur a disputé 22 rencontres avec Jong Cercle et faisait partie de la sélection en Conference League lors du huitième de finale retour face au Jagiellonia Białystok", écrit le Cercle de Bruges dans son communiqué publié ce mercredi, pour présenter le jeune défenseur international espoirs marocain qui vient d'y signer son premier contrat professionnel.

Cette saison aussi, Ilias est un pilier de la défense Groen & Zwart en D1 VV. Lors de la 7e journée de Jupiler Pro League, il figurait en outre dans le noyau retenu pour affronter le Sporting Charleroi. Avec son numéro 86, le jeune joueur de 18 ans est néanmoins resté sur le banc toute la rencontre.

"International U18 avec le Maroc, ce premier contrat s'inscrit dans la philosophie du Cercle, qui mise sur les jeunes talents et leur offre une réelle possibilité de progresser vers l'équipe première", poursuit le communiqué.

Un espoir marocain prêt à faire ses débuts avec l'équipe première

Ilias Ben Sadik s'est exprimé sur sa signature : "Je suis ravi de signer mon premier contrat professionnel avec le Cercle. C'est un rêve devenu réalité. Maintenant, je dois continuer à travailler dur et à avoir beaucoup de temps de jeu avec le Cercle. Dès que je peux m'entraîner avec l'équipe première, je me donne toujours à 100 %. Ce serait formidable de faire mes débuts avec l'équipe première cette saison."

Le directeur technique, Luciano Murchio, également. "Nous sommes ravis qu'Ilias ait signé son premier contrat professionnel avec le Cercle. Cela témoigne de notre confiance en son potentiel. Ces dernières saisons, il a prouvé ses qualités par des performances régulières au Jong Cercle, et il est désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière."

"Ilias s'est déjà entraîné plusieurs fois avec l'équipe première cette saison, et nous continuerons de l'accompagner dans cette nouvelle phase de son développement. En tant que jeune joueur du Cercle, il incarne l'identité et les valeurs du club, et nous sommes fiers de poursuivre cette aventure à ses côtés."