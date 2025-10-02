"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples
Rudi Garcia a répondu à de nombreuses questions dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport. Le sélectionneur national belge a notamment évoqué la signature de Kevin De Bruyne au Napoli.

Un bon choix selon le sélectionneur : "Je suis heureux de cette décision de rejoindre Naples. On parlait des États-Unis ou de l’Arabie saoudite. Ce sont des choix qui ont leurs aspects positifs, mais aussi négatifs, comme le décalage horaire, la distance, le niveau du championnat."

"À Naples, tu restes en Europe, tu es champion d’Italie et tu joues la Ligue des champions," souligne-t-il au micro du média italien. KDB a d'ailleurs délivré deux passes décisives face au Sporting ce mercredi dans la plus prestigieuse des compétitions.

Kevin est un joueur hors norme

Rudi Garcia le classe comme l'un des meilleurs joueurs qu'il a entraînés : "Évidemment, à 34 ans, il ne peut plus jouer 90 minutes à chaque match, mais Kevin est un joueur hors norme, l’un des plus forts que j’ai entraînés."

"Et il y en a eu beaucoup : je pense par exemple à Totti, Ronaldo ou Hazard…," poursuit-il. L'ancien Diable Rouge et le sélectionneur national s'étaient pour rappel croisés au LOSC et se connaissent donc très bien.

Pour revenir à Kevin De Bruyne, ses débuts au Napoli sont plutôt encourageants. En sept rencontres officielles disputées avec sa nouvelle équipe toutes compétitions confondues, le magicien belge a déjà inscrit trois buts et délivré deux assists.

