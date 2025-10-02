OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Selim Amallah est un joueur du Khor Fakkan FC. Le club d'UAE Pro League a officialisé l'information ce jeudi après-midi.

La formation émiratie n'a pas partagé les détails du deal, mais selon le journaliste sportif Sacha Tavolieri, c'est bien un contrat de deux saisons que le Belgo-Marocain aurait signé. Il devrait toucher pas moins de 1,2 million de dollars par année, soit un peu plus d'un million d'euros.

"Une nouvelle star arrive dans notre championnat", s'enthousiasme la nouvelle équipe de l'ancien Standarman. Après cinq journées, le Khor Fakkan FC figure à la 11e place du championnat des Émirats arabes unis.

Libre depuis septembre

Selim Amallah était libre de tout contrat depuis sa fin d'aventure prématurée au Real Valladolid en septembre dernier. Son contrat, qui courait jusqu'en juin 2027, avait été résilié plus tôt que prévu : son entraîneur ne comptait plus sur lui.

Avec le club espagnol, qu'il a rejoint en janvier 2023 suite à son départ du Standard, le milieu offensif a disputé un total de 33 matchs toutes compétitions confondues pour six buts inscrits et quatre passes décisives délivrées. Lors de l'exercice 2023-2024, il a connu un prêt à Valence.

Le natif d'Hautrage ouvre désormais une nouvelle page de sa carrière. Il évoluera pour la première fois en dehors de l'Europe. Parviendra-t-il à s'imposer au Moyen-Orient ? Réponse prochainement.