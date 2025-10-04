L'Olympic encore battu dans un match crucial, Stef Peeters fait basculer le match pour le Patro

L'Olympic encore battu dans un match crucial, Stef Peeters fait basculer le match pour le Patro
Photo: © photonews

L'Olympic Charleroi s'est incliné 0-1 contre Lokeren. Les Dogues avaient pourtant un coup à jouer dans ce duel de bas de classement.

Cette fois, c'était la dernière. Pour la dernière fois, l'Olympic Charleroi a dû jouer au Mambourg en attendant la fin des travaux dans sa Neuville bien aimée. Les Dogues auraient pourtant largement préféré jouer dans leur antre vu l'importance de la rencontre.

Car en face, Lokeren ne comptait qu'une victoire depuis le début de saison. S'il s'imposait ce soir, l'Olympic pouvait revenir à hauteur de son adversaire, privé de Radja Nainggolan. Pourtant, c'est bien Lokeren qui a pris l'initiative, jusqu'à ouvrir le score dix minutes avant la pause via Mohamed Soumaré.

Le but de l'ancien de la RAAL et de Virton a suffi : Lokeren a continué à maintenir son adversaire loin du but et à se procurer les meilleures occasions en seconde mi-temps. L'Olympic quitte donc le Mambourg sur une cinquième défaite en cinq matchs et voit un adversaire direct prendre ses distances.

Le Patro a eu chaud

Dans l'autre match de la soirée, le Patro Eisden accueillait le Lierse. Les visiteurs ont créé la surprise en menant à la pause grâce à un but de Bryan Adinany. Mais Stijn Stijnen a fait basculer la rencontre en faisant monter Stef Peeters au repos.

Le maître à jouer des Limbourgeois est à l'origine du rush final de son équipe dans le dernier quart d'heure en étant à l'assist sur le but de l'égalisation signé Amir Rais. Sept minutes plus tard, Nicolas Orye faisait 2-1. Le Lierse a tenté de réagir mais a été pénalisé par l'exclusion de Mauro Lenaerts...quelques secondes après sa montée au jeu. Le Patro s'impose donc sur le fil et remonte à la cinquième place du classement.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi
KSC Lokeren

Division 2

 Journée 9
RFC Seraing RFC Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 La Gantoise La Gantoise
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Courtrai KV Courtrai 05/10 SK Beveren SK Beveren
FC Liège FC Liège 05/10 Jong Genk Jong Genk
