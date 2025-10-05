🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

Chafik Ouassal
| 0 réaction
🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sur le terrain, le club écossais a encore perdu des points. Des supporters en colère ont bloqué le bus des joueurs. Les joueurs ont été enfermés dans le stade et l'entraîneur Martin Russell a dû être escorté par la police pour sortir.

Scènes de folie chez les Glasgow Rangers après que le club écossais, avec le Diable Rouge Nicolas Raskin dans le onze de base, ait encore perdu des points.

Les joueurs ont été enfermés dans le stade et l'entraîneur Martin Russell a dû être escorté par la police pour sortir. Pour cause, la série du club sous les ordres de ce dernier qui est désastreuse avec cinq victoires en 17 matchs sous sa direction.

Le Club Bruges avait écrasé les Écossais en août, les renvoyant à Glasgow avec une défaite 6-0. Fin septembre, le Racing Genk a également gagné à Ibrox, jeudi dernier, les Rangers ont perdu contre Sturm Graz en Ligue Europa.

Et en championnat, ça ne va pas mieux. 8 points sur 21, à neuf points du Celtic et pas moins de onze points derrière Hearts, le leader du championnat écossais. Un match nul 1-1 à Falkirk, dimanche dernier, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les supporters des Rangers.

Joueurs enfermés et malmenés, entraîneur visé

Une grande partie des supporters en colère s'est rassemblée après le match sur le parking pour bloquer le bus des joueurs. Pendant une bonne demi-heure, les joueurs, dont Nicolas Raskin, sont restés enfermés dans le tunnel des joueurs.

Ce n'est que lorsque le bus s'est rendu à un autre endroit et que la police a fait reculer les supporters en colère que les joueurs sont montés dans le bus sous les cris et les insultes, dont "Shitbags" (sacs à m****) que répétait la foule en colère. Le capitaine James Tavernier a notamment été la cible de nombreuses insultes.

Et que dire de l'entraîneur Martin Russell ? Il est le coupable selon les supporters. Il n'a même pas pu monter dans le bus des joueurs. Une importante force de police a dû l'escorter jusqu'à une autre voiture afin qu'il puisse quitter le stade en toute sécurité.

Nicolas Raskin tentera de souffler un peu, loin de cet environnement tendu lors du rassemblement des Diables Rouges. Le sélectionneur Rudi Garcia a repris le milieu de terrain pour les matchs contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Rangers FC
Falkirk
Nicolas Raskin

Plus de news

"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

22:40
Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

22:20
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

22:00
Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

21:40
Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

21:20
🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

21:00
Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

20:28
Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

20:40
Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

20:21
Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

20:00
🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

19:40
Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

19:20
"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

19:00
5
"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico Interview

"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico

18:20
7
Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

18:40
Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

18:00
Nouveau show de Lionel Messi, qui atteint un chiffre symbolique en MLS

Nouveau show de Lionel Messi, qui atteint un chiffre symbolique en MLS

17:40
Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht Analyse

Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht

17:00
2
Critiqué par son coach, Malick Fofana a répondu de la plus belle des façons

Critiqué par son coach, Malick Fofana a répondu de la plus belle des façons

17:20
🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

16:30
20
Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

16:00
7
Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

15:29
Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

15:00
Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

14:30
"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

14:00
Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

13:30
Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

13:00
Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

12:30
Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

12:00
Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

11:30
Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

11:00
"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

10:30
"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

10:02
Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

09:20
🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

09:30
1
Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Scottish Premier League

 Journée 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved