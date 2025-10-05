🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

Sur le terrain, le club écossais a encore perdu des points. Des supporters en colère ont bloqué le bus des joueurs. Les joueurs ont été enfermés dans le stade et l'entraîneur Martin Russell a dû être escorté par la police pour sortir.

Scènes de folie chez les Glasgow Rangers après que le club écossais, avec le Diable Rouge Nicolas Raskin dans le onze de base, ait encore perdu des points.

Les joueurs ont été enfermés dans le stade et l'entraîneur Martin Russell a dû être escorté par la police pour sortir. Pour cause, la série du club sous les ordres de ce dernier qui est désastreuse avec cinq victoires en 17 matchs sous sa direction.

Le Club Bruges avait écrasé les Écossais en août, les renvoyant à Glasgow avec une défaite 6-0. Fin septembre, le Racing Genk a également gagné à Ibrox, jeudi dernier, les Rangers ont perdu contre Sturm Graz en Ligue Europa.

Et en championnat, ça ne va pas mieux. 8 points sur 21, à neuf points du Celtic et pas moins de onze points derrière Hearts, le leader du championnat écossais. Un match nul 1-1 à Falkirk, dimanche dernier, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les supporters des Rangers.

Joueurs enfermés et malmenés, entraîneur visé

Une grande partie des supporters en colère s'est rassemblée après le match sur le parking pour bloquer le bus des joueurs. Pendant une bonne demi-heure, les joueurs, dont Nicolas Raskin, sont restés enfermés dans le tunnel des joueurs.

Ce n'est que lorsque le bus s'est rendu à un autre endroit et que la police a fait reculer les supporters en colère que les joueurs sont montés dans le bus sous les cris et les insultes, dont "Shitbags" (sacs à m****) que répétait la foule en colère. Le capitaine James Tavernier a notamment été la cible de nombreuses insultes.

Et que dire de l'entraîneur Martin Russell ? Il est le coupable selon les supporters. Il n'a même pas pu monter dans le bus des joueurs. Une importante force de police a dû l'escorter jusqu'à une autre voiture afin qu'il puisse quitter le stade en toute sécurité.

Nicolas Raskin tentera de souffler un peu, loin de cet environnement tendu lors du rassemblement des Diables Rouges. Le sélectionneur Rudi Garcia a repris le milieu de terrain pour les matchs contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles.