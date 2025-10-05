Critiqué par son coach, Malick Fofana a répondu de la plus belle des façons

Avant le match de ce week-end contre Toulouse, Paulo Fonseca avait prévenu Malick Fofana : il voulait en voir plus de la part du Diable Rouge.

La réaction de Malick Fofana aura été immédiate. En conférence de presse d'avant-match, Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, avait été assez critique au sujet de son ailier belge : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire", estimait-il.

Il faut dire que Fofana n'avait plus été impliqué dans un but depuis la deuxième journée de championnat. Mais face à Toulouse, ce dimanche, le Diable Rouge a réagi et a inscrit le seul but de l'OL. Un splendide but sur le plan collectif : 

Idéal avant de rejoindre les Diables Rouges la semaine prochaine à Tubize. Fofana a en effet passé un palier en équipe nationale également, avec une première titularisation contre le Liechtenstein couronnée par un but. 

Sous les couleurs de Lyon, Malick Fofana comptabilise désormais 17 buts et 8 passes décisives en 71 matchs toutes compétitions confondues. Il avait été laissé sur le banc pour la première fois de la saison en Europa League jeudi dernier face au RB Salzbourg.

Avec cette réponse rapide à son entraîneur, l'ancien de La Gantoise, qui était resté à Lyon cet été malgré des rumeurs l'envoyant aux quatre coins de l'Europe pour une fortune, prouve qu'il est plus que jamais l'un des hommes forts du club cette saison. 

