Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

Actif à Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema a changé de club cet hiver, un transfert qui secoue l'ordre établi dans le championnat saoudien. L'attaquant français a signé à Al-Hilal.

C'est un transfert qui pourrait bien rebattre les cartes en Arabie Saoudite. Recrue phare du championnat en 2023 quand, Ballon d'Or en titre, il signe à Al-Ittihad, Karim Benzema (39 ans) quitte le club de Djeddah pour la capitale, Riyad, et s'engage en faveur de Al-Hilal.

Un départ qui planait depuis de longs mois et un conflit persistant entre Benzema et son ancien club. Son contrat arrivait à son terme en juin prochain et l'offre de prolongation proposée par Al-Ittihad ne lui convenait pas : après 54 buts et 17 assists en 83 matchs, l'ancien madrilène estimait mériter plus.

Karim Benzema avait donc décidé de "sécher" le dernier match de championnat d'Al-Ittihad, faisant grève pour signaler son mécontentement.

Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Ce n'est pas le premier conflit extra-sportif entre Benzema et Al-Ittihad depuis son arrivée en Arabie Saoudite : en 2024, déjà, le Français, auteur de performances insuffisantes à l'époque, était allé au clash avec son coach Nuno Espirito Santo, qui avait pris la porte.





C'est donc Al-Hilal, club coaché par Simone Inzaghi, qui a profité de cette nouvelle mésentente entre les deux parties. Propriété du Prince Nawad Bin Saad, qui a lourdement investi cet hiver, Al-Hilal a officialisé sa signature jusqu'en 2027.