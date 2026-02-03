Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan
Photo: © photonews

Du Stade Robert Urbain... à San Siro, en un an : voilà ce que va vivre Yanis Massolin, qui portait les couleurs des Francs Borains l'été passé. Il a signé à l'Inter Milan en vue de l'été prochain.

Voilà un signal clair envoyé à tous les joueurs de Challenger Pro League, ou à ceux qui hésiteraient à y signer pour (re)lancer leur carrière. Yanis Massolin (23 ans), actif aux Francs Borains de 2023 à 2025 et qui a signé l'été dernier en Serie B, tient un transfert pour le moins prestigieux.

En effet, l'ancien milieu offensif du RFB vient de s'engager en cette fin de mercato... à l'Inter Milan, où il a signé un contrat jusqu'en 2030. Dans la foulée de son transfert, Massolin a été prêté à Modène, où il évolue depuis l'été passé.

Des Francs Borains à l'Inter Milan

Pourtant, Yanis Massolin ne crève pas particulièrement l'écran en Serie B. En 14 matchs, il a inscrit un but et donné deux passes décisives pour Modène. Suffisant cependant pour attirer les regards de plusieurs clubs de Serie A, et non des moindres.

Massolin, estimé à 900.000 euros par Transfermarkt, a été transféré pour un montant estimé entre 3,5 millions et 4 millions d'euros. Un transfert officialisé par l'Inter en fin de journée ce lundi.


Aux Francs Borains, Yanis Massolin avait disputé 43 matchs en deux saisons, inscrivant 5 buts et délivrant une passe décisive. 

