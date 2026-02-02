OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco
Deviens fan de Brighton! 15

C'est officiel, l'ancien Unioniste Simon Adingra quitte Sunderland et rejoint l'AS Monaco en prêt jusqu'en fin de saison. Une option d'achat est incluse dans le deal.

C’est un véritable jeu de chaises musicales. Nilson Angulo va rejoindre Sunderland, où Simon Adingra est parti pour remplacer à l’AS Monaco George Ilenikhena, qui va filer en Arabie saoudite.

Sébastien Pocognoli espère bien pouvoir compter sur les qualités de l’ailier ivoirien pour relancer une bonne dynamique en terre monégasque. Technique, rapide et virevolant, le joueur de 24 ans a tout pour s’imposer à l’AS Monaco. 

Simon Adingra vs Ansu Fati

Il entrera en concurrence avec celui qui était vu il y a quelques temps encore comme l’un des plus grands talents du football espagnol, Ansu Fati. Le natif d’Abobo fera également office de remplaçant de Takumi Minamino, absent jusqu’en fin d’exercice pour une rupture des ligaments du genou.

"Il mettra ses qualités de percussion et sa vivacité au service des Rouge & Blanc", se réjouit l’AS Monaco dans son communiqué.


Le prochain match de l’AS Monaco est programme à ce jeudi. Les hommes de Sébastien Pocognoli se déplaceront à Strasbourg dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Brighton
Simon Adingra

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

19:15
Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

19:00
Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

18:45
L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

18:30
Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

15:20
4
Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

18:16
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

18:00
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40
Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

16:20
Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

16:00
Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

15:40
Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

15:00
Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

14:40
Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

14:00
Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

14:20
Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

13:40
Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 24
Leeds United Leeds United 0-4 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 1-1 Everton Everton
Chelsea Chelsea 3-2 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool Liverpool 4-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Aston Villa Aston Villa 0-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 3-0 Burnley Burnley
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved