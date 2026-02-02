OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

C'est officiel, l'ancien Unioniste Simon Adingra quitte Sunderland et rejoint l'AS Monaco en prêt jusqu'en fin de saison. Une option d'achat est incluse dans le deal.

C’est un véritable jeu de chaises musicales. Nilson Angulo va rejoindre Sunderland, où Simon Adingra est parti pour remplacer à l’AS Monaco George Ilenikhena, qui va filer en Arabie saoudite.

Sébastien Pocognoli espère bien pouvoir compter sur les qualités de l’ailier ivoirien pour relancer une bonne dynamique en terre monégasque. Technique, rapide et virevolant, le joueur de 24 ans a tout pour s’imposer à l’AS Monaco.

Simon Adingra vs Ansu Fati

Il entrera en concurrence avec celui qui était vu il y a quelques temps encore comme l’un des plus grands talents du football espagnol, Ansu Fati. Le natif d’Abobo fera également office de remplaçant de Takumi Minamino, absent jusqu’en fin d’exercice pour une rupture des ligaments du genou.

"Il mettra ses qualités de percussion et sa vivacité au service des Rouge & Blanc", se réjouit l’AS Monaco dans son communiqué.



Le prochain match de l’AS Monaco est programme à ce jeudi. Les hommes de Sébastien Pocognoli se déplaceront à Strasbourg dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.