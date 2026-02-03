"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

Ce lundi, le RFC Liège a officialisé la signature de Victor Corneillie, défenseur central français de 28 ans, en provenance de l'Olympic Charleroi. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club, il s'est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

Tout d'abord, place à la présentation : "Je m’appelle Victor Corneillie, je suis défenseur central. Je viens de l’Olympic Charleroi, où j’évoluais après être passé par la RAAL La Louvière l’année dernière."

"En tant que joueur, je suis quelqu’un qui ne lâche rien sur le terrain, qui va au bout de lui-même, qui donne tout de la première à la dernière minute et qui fait tout pour gagner les matchs", poursuit-il.

Il s'est également exprimé sur son ressenti en arrivant à Rocourt : "Très, très bon ressenti depuis mon arrivée. Je ne suis pas étonné, parce que de l’extérieur, je voyais déjà comment vivait le groupe et la mentalité des joueurs. J’ai été parfaitement accueilli, mais comme je le dis, je n’ai pas été surpris."

Le Français connaît d'ailleurs bien l'un de ses nouveaux coéquipiers au RFC Liège : "J’ai joué avec Fadel (Gobitaka) pendant deux ans à La Louvière. On a vécu deux montées ensemble, une en D1B et une en D1A. Donc forcément, c’est le joueur que je connais le mieux ici. Et pour les autres, j’ai souvent joué contre eux ces dernières années, donc je les connais aussi."

Déjà dans l'effectif ce vendredi ?

Victor Corneillie sait déjà à quoi s'attendre au niveau de l'ambiance : "C'est chouette. À chaque fois que je suis venu ici, le stade, surtout la tribune derrière le but, était rempli. On sent vraiment qu’elle pousse les joueurs à aller au bout d’eux-mêmes pour aller chercher les trois points."



