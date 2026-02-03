Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Le mercato hivernal s'est clos lundi soir en Belgique, mais dans de nombreux autres pays, des transferts entrants peuvent encore être effectués.

Lundi soir, de nombreux clubs de Jupiler et Challenger Pro League ont effectué des transferts de dernière minute lors du dernier jour du mercato hivernal. Les dernières heures concernaient surtout les transferts belgo-belges, puisque les marchés anglais, allemand et français fermaient à 20h.

En Belgique, en Espagne et en Arabie Saoudite, les clubs avaient jusqu'à minuit ce lundi. Cela exclut donc désormais tout risque de voir les richissimes clubs saoudiens venir chiper un joueur ne pouvant être remplacé.

La Turquie, le Portugal et la Chine toujours ouverts

Cependant, certains marchés restent ouverts. Au Portugal et aux Pays-Bas, la fenêtre de transferts se fermera ce mardi minuit. En Turquie, ce sera jusqu'au 6 février. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour les clubs qui espèrent encore se débarrasser de quelques excédentaires.

La même date vaut pour la Grèce (6 février), tandis qu'en Pologne, les clubs pourront transférer jusqu'au 25 février, offrant ainsi des options de dernière minute aux joueurs en situation délicate.



Les Emirats Arabes Unis peuvent transférer jusqu'au 9 février, tandis qu'en Chine, les transferts pourront encore se faire jusqu'en mars, date de la reprise du championnat.