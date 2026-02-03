La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

Mike Trésor aurait pu quitter Burnley cet hiver. Le Diable Rouge a passé des tests au LOSC, sans succès.

La situation de Mike Trésor (26 ans) est interpellante. Sans véritables perspectives d'avenir à Burnley, où il a fait son retour sur les terrains en décembre pour quatre montées au jeu de moins de 10 minutes, Trésor s'est à nouveau blessé début 2026 et n'est plus apparu dans l'effectif depuis.

Alors que Scott Parker faisait mine d'y croire en fin d'année, Trésor semblait donc avoir brûlé ses dernières cartouches et un départ paraissait inévitable. Problème : qui est prêt à donner sa chance à un joueur écarté des terrains si souvent, qui n'a joué que 26 matchs pour Burnley depuis 2023 ?

Mike Trésor pas au point physiquement

La réponse était peut-être : le LOSC. En effet, Sacha Tavolieri révélait ce lundi que Mike Trésor passait un test à Lille afin de signer jusqu'en fin de saison.

Sans grande surprise, ce test a échoué pour une raison simple : Trésor n'a pas été jugé apte physiquement après avoir passé ses tests médicaux au LOSC. Une petite catastrophe pour le joueur, qui va devoir prendre son mal en patience.

Mike Trésor, Diable Rouge à deux reprises en 2023, avait marqué les esprits sous les couleurs du KRC Genk. Meilleur passeur du championnat, il avait même été élu Footballeur Pro de l'année. Son choix en faveur de Burnley, où il rejoignait Vincent Kompany, n'aura toutefois pas été le bon.