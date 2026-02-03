Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

La Russie a été presque intégralement mise au ban du sport international depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Mais Gianni Infantino, président de la FIFA, souhaite que cela change.

La Russie ne participera pas à la Coupe du Monde 2026, pas plus qu'elle n'a pu participer à l'édition 2022 ou à l'Euro 2024. Les clubs russes, eux non plus, n'ont pas pu participer aux éditions de la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine.

Une mise au ban qui n'est pas limitée au football : de nombreux sports ont exclu la Russie de toute compétition internationale. Mais à en croire Gianni Infantino, président de la FIFA, un retour rapide des Russes dans le giron du football mondial serait envisageable.

Infantino souhaite le retour de la Russie

"Cette interdiction n'a rien amené et n'a fait qu'engendrer davantage de frustration et de haine. Permettre aux filles et aux garçons russes de jouer au football dans d'autres régions d'Europe serait bénéfique", estime Infantino dans une interview accordée à Sky News.

"Il faut inscrire dans nos statuts le principe selon lequel nous ne devrions jamais interdire à un pays de jouer en raison des actes de ses dirigeants politiques. Il faut que quelqu'un garde des liens", ajoute le président de la FIFA. Récemment, des appels au boycott de la Coupe du Monde 2026 en raison des événements ayant lieu aux USA ont été lancés, comme ils avaient pu l'être avant le Mondial 2022 au Qatar. 


Les qualifications pour l'Euro 2028 commenceront peu de temps après la Coupe du Monde 2026 ; si Giannni Infantino souhaite réintégrer la Russie pour cette échéance, il devra toutefois le faire en accord avec l'UEFA, qui ne s'est pas prononcée sur le sujet. 

