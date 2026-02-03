Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

Les Francs Borains se sont renforcés dans la dernière ligne droite du mercato. Un attaquant est arrivé de Saint-Trond.

Saint-Trond a été actif en cette fin de mercato, et ce aussi dans le sens des départs. Ainsi, en plus du prêt de Jay-David Mbalanda à l'Olympic Charleroi, un autre Canari a quitté le Stayen pour le Hainaut, à titre définitif pour sa part.

Il s'agit de Hossni Soye Ndime (18 ans), qui rejoint les Francs Borains. Jeune liégeois passé par les centres de formation du FC Liège et de l'AS Eupen, Ndime avait rejoint les équipes de jeunes de STVV en 2019, gravissant les échelons jusqu'à l'équipe U23.

Soye Ndime débarque aux Francs Borains

Cette saison, en D2 VV où évoluent les jeunes Canaris, Hossni Soye Ndime a montré ses qualités de buteur, inscrivant 9 buts en 16 rencontres. Insuffisant pour recevoir sa chance en équipe A, où la concurrence est rude. Il décide donc de tenter sa chance en Challenger Pro League.

"Je suis très heureux d’arriver ici. Le club m’a montré sa confiance. Je suis au bon endroit pour continuer de progresser. J’espère que nous obtiendrons de bons résultats pour évoluer au classement", déclare Hossni Soye Ndime sur le site officiel du RFB.



"Hossni est un jeune talent que nous suivions avec attention. Ses statistiques avec les U23 du STVV parlent pour lui. Il franchit aujourd’hui une étape importante en rejoignant la Challenger Pro League. Nous sommes impatients de le voir mettre son talent au service du collectif des Francs Borains", se réjouit quant à lui Laurent D'Affnay.