"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

Hakim Sahabo a partagé un message aux supporters du Standard dans un communiqué écrit publié en story Instagram suite à son départ.

Le milieu défensif a quitté ce lundi le club liégeois pour rejoindre l’AEK Athènes. En Grèce, il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029. Le montant du transfert est de 1,5 million d’euros.

De retour en bord de Meuse en juillet 2023 en provenance du LOSC U19, le Belgo-Rwandais a ensuite été prêté au Beerschot six mois à partir de janvier 2025, avant de réintégrer le Standard de Liège à l’été 2025.

Au total, il a disputé pas moins de 34 matchs sous la tunique rouge et blanche. Il n’a malheureusement pour lui jamais été décisif.

Les mots de Hakim Sahabo

Il a tenu à s’exprimer envers les supporters liégeois après l’annonce de son départ vers la Grèce : "Chers Standardmen, mon moment de m’envoler est arrivé ! Je tenais à vous remercier pour tout et pour chaque moment. Rouche un jour, Rouche toujours."



Ce dimanche, l’AEK Athènes affrontera le MGS Panserraïkós dans le championnat grec. Hakim Sahabo pourrait déjà effectuer ses grands débuts. Reste à voir s’il sera prêt.