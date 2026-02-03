Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

Mika Godts est resté à l'Ajax Amsterdam cet hiver. Pourtant, l'ailier belge fait tourner les têtes : pas moins de 5 clubs auraient sondé le club néerlandais pour leur joueur.

Mika Godts (20 ans) est l'une des sensations de l'Eredivisie cette saison. L'ailier belge de l'Ajax Amsterdam vit la saison de l'explosion, statistiques à l'appui avec 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui en fait le joueur le plus décisif de son équipe.

Malgré ces chiffres, Godts n'a encore jamais été appelé par Rudi Garcia en équipe nationale. Il faut dire que la relation de l'ancien de Genk avec la fédération semble compliquée, lui qui n'a même pas encore défendu les couleurs des Espoirs, déclarant forfait à plusieurs reprises.

Mika Godts suivi par le Barça, Naples, l'AS Rome, Arsenal...

Un transfert cet hiver aurait-il pu faire changer Garcia d'avis ? Peut-être, mais l'Ajax Amsterdam a fermé la porte à un départ. Pourtant, selon Voetbal International, les offres ne manquaient pas : cinq clubs auraient frappé à la porte durant ce mercato.

Neuf clubs et non des moindres, puisque le quotidien néerlandais cite le FC Barcelone, Naples, l'AS Rome, Arsenal et le Vfb Stuttgart. L'Ajax a refusé toutes les offres émises cet hiver, et ne sera ouvert à un transfert que l'été prochain. Pas une mauvaise idée pour Godts qui, sur une telle lancée, pourrait bien disputer la Coupe du Monde 2026.

Actuellement, Mika Godts est estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Un montant qui sera largement dépassé en cas de transfert, et revu à la hausse dès la prochaine mise à jour.