Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

On n'y croyait plus, mais le RSC Anderlecht va bel et bien se renforcer une dernière fois cet hiver, et dans un secteur en demande : la défense.

Ce lundi, durant la journée, la rumeur surgissait : Mathys Angély (18 ans) devait venir renforcer le RSC Anderlecht. Pas le supplément d'expérience dont la défense du RSCA a tant besoin (celui-ci est censé être arrivé sous la forme de Moussa Diarra) mais un joueur talentueux, prêté par le Vfl Wolfsbourg.

Angély est un défenseur central gauche formé aux Girondins de Bordeaux et qui a rejoint Wolfsbourg durant l'été 2024. Depuis, il a évolué avec les U19 des Loups mais n'est pas encore apparu en équipe A, même si cette saison, il est intégré au noyau A et prenait place sur le banc en Bundesliga.

Mathys Angély cinquième transfert d'Anderlecht cet hiver

Selon les informations de La Dernière Heure, le prêt de Mathys Angély a bel et bien été finalisé dans la dernière ligne droite du mercato. Un malentendu a failli faire capoter l'affaire. La FIFA estimait en effet qu'Anderlecht louait déjà 6 joueurs, soit le maximum autorisé, mais l'instance internationale avait mal compté.

Mathys Angély va donc bel et bien arriver au RSCA. Il signera ce mardi. Une arrivée de dernière minute certainement liée aux départs de Yasin Özcan et surtout de Moussa N'diaye en fin de mercato, le Français pouvant évoluer au back gauche.

Sauf surprise, il s'agit bel et bien d'un renfort pour le noyau A et non pour le RSCA Futures. Anderlecht aura donc réalisé 5 transferts entrants : Justin Heekeren, Danylo Sikan, Moussa Diarra, Coba Da Costa et Mathys Angély.





MISE À JOUR : Dans la foulée de cet article, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de Mathys Angély. Le club bruxellois précise qu'il dispose d'une option d'achat au terme du prêt.