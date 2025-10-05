Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

Le Racing a remporté la mise dans sa Cegeka Arena sur le plus petit écart face à un Dender réduit à neuf. Les Limbourgeois ont déçu, mais ont tout de même enregistré les trois points à domicile.

Le Racing Genk recevait Dender ce dimanche après-midi à la Cegeka Arena. L'entraîneur Thorsten Fink surprenait en optant pour Erabi à la place d'Oh. Medina, Adedeji-Sternberg et Karetsas était également dans le onze de base. Nkuba remplaçait El Ouahdi, blessé. En face, le gardien Verrips était absent, remplacé par Dietsch entre les poteaux de Dender.

Genk déçoit à nouveau

Genk voulait se reprendre après la douloureuse défaite en coupe d'Europe contre un faible Ferencvaros plus tôt dans la semaine. Mais rapidement, le Racing montrait les mêmes faiblesses. Dender était même plus dangereux sur ses quelques occasions.



Cela a d'ailleurs payé pour les visiteurs, car après 10 minutes de jeu, Nsimba donnait l'avantage à son équipe sur une magnifique frappe. Une dizaine de minutes plus tard, ce même Nismba passait tout près du doublé.

Pas de 0-2, mais le but égalisateur

Le gardien de Genk Hendrik Van Crombruggen maintenait son équipe à flot avant la mi-temps. Dender a eu de nombreuses occasions de mettre le 0-2, mais a manqué d'efficacité. C'est le moment que le Racing choisissait pour égaliser via son capitaine Heynen. Un but venu de nulle part, mais qui a dû donner un coup de pouce au moral des locaux.



Mais le jeu est resté le même après la pause. Genk n'a pratiquement rien su créer, bien que la possession de balle ait été en leur faveur. Après une petite heure de jeu, Viltard a reçu son deuxième carton jaune (très léger), ce qui a réduit Dender à dix joueurs. Mais même après cela, les Limbourgeois ont toujours eu du mal contre un adversaire solide.

Dender gâche ses occasions puis termine à neuf

Dender a gâché beaucoup d'occasions et méritait certainement un deuxième but sur l'ensemble du match. Mais finalement, ce sont les Limbourgeois qui ont fait mouche une deuxième fois : Ken Nkuba inscrivait le 2-1 suite à un magnifique tir. Dans les derniers instants, Toshevski voyait rouge suite à sa réaction envers Matte Smets.



Grâce à l'inspiration géniale de Nkuba et aux nombreux arrêts de Van Crombrugge, une faible équipe de Genk empoche les trois points à domicile. La défaite sera sans doute douloureuse pour Dender au vu des nombreuses occasions. Il y avait certainement mieux à faire pour le lanterne rouge qui repart donc bredouille. Genk remonte à la septième place avec 14 points, tandis que Dender reste bon dernier avec trois points.