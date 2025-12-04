"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

Dans une période de grande incertitude à la suite de la résiliation du contrat avec DAZN, la Pro League s'est adressée aux supporters cette semaine pour tenter de les rassurer.

La Pro League vit la période la plus incertaine de son histoire récente depuis la résiliation du contrat avec le diffuseur DAZN. Dans un communiqué, le CEO Lorin Parys s'est exprimé pour apporter de la clarté aux supporters et pour faire valoir la position de la Pro League.

"La semaine dernière a été particulièrement agitée pour le football belge. Parce que vous, les supporters, êtes le cœur de notre sport, nous tenons à vous informer directement et clairement. Vous méritez la transparence sur ce qui se passe, sur les mesures que nous prenons et sur la manière dont nous protégeons vos intérêts et ceux de nos clubs", commence ce communiqué sous forme de questions-réponses.

La Pro League joue carte sur table

Les inquiétudes des supporters sont reprises point par point. "Que s'est-il passé exactement ? Mardi dernier, nous avons appris par l’intermédiaire de la presse que DAZN considérait le contrat avec la Pro League, les clubs et vous, les supporters, comme étant résilié", indique la Pro League, qui ne semblait donc pas préalablement au courant de la situation, avant de poursuivre.

"Nous avons donc lancé une procédure d'urgence auprès du CEPANI à Bruxelles, un institut indépendant qui tranche les litiges entre entreprises et organisations. Nous demandons que DAZN soit au moins temporairement obligé d’exécuter ses dispositions contractuelles : garantir la production et les retransmissions de nos compétitions, et respecter toutes ses obligations envers les supporters et les clubs."

Lire aussi… Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journéePour les clubs, justement, la Pro League indique que DAZN a arrêté de les payer. "Les fans continuent donc de payer leur abonnement, mais DAZN ne paie plus les clubs. Cela a de grandes conséquences pour eux, car ils se retrouvent sous pression financière. C’est pour cette raison que nous avons mis formellement DAZN en demeure. Les accords conclus doivent être respectés", indique encore la Pro League.

La Pro League n'a pas encore dit son dernier mot

Lors de l'annonce de la résiliation du contrat, DAZN avait déterminé que le contrat n'était plus viable car aucun accord avec des opérateurs de télécommunications n'avait été trouvé. "Une obligation de distribution non exclusive s’applique. Elle ne vient pas de la Pro League et existe dans d'autres pays. DAZN en était parfaitement conscient dès le début de la vente et a, en connaissance de cause, déterminé de son plein gré (la Pro League insiste) le prix qu'il a proposé. Il s'agit de 84 millions d'euros par an."

"Le fait que DAZN ne soit pas parvenu à un accord avec les opérateurs de télécommunications aujourd'hui est donc une conséquence de sa propre stratégie de négociation. Un processus auquel la Pro League n'est pas partie prenante."

Pour conclure, la Pro League affirme mettre tout en œuvre pour déjouer cet "attentat sur le football belge", en protégeant les fans, en soutenant les clubs et en maintenant le football à l'écran. Et de conclure : "Nous continuerons à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires et vous tiendrons informés autant que possible."

