Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série
Les Glasgow Rangers ont partagé l'enjeu à Falkirk ce dimanche. Après cette nouvelle contre-performance, Russell Martin a été licencié.

Huit points en sept rencontres et une 8e place en championnat : la saison des Glasgow Rangers est un calvaire. Le club écossais est d'ores et déjà largué par son éternel rival, le Celtic, 2e, et par Hearts of Midlothian qui occupe la tête du championnat avec 19 points.

La victoire des Rangers la semaine passée avait offert un sursis à Russell Martin, mais ce dimanche, les Rangers ont partagé l'enjeu à Falkirk, modeste 10e de Scottish Premiership. Un résultat qui a mis en colère les supporters du club.

Lire aussi… 🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

Résultat : Martin a été licencié par les Rangers dans la foulée. Arrivé en juin dernier, l'entraîneur reste sur un bilan catastrophique d'une victoire pour cinq nuls et une défaite en championnat d'Ecosse, ainsi que deux défaites en Europa League (dont une face à Genk). 

Nicolas Raskin ne sera certainement pas mécontent de ce départ : depuis son arrivée à la tête des Rangers, Russell Martin avait une relation délicate avec le Diable Rouge, qui avait tenté de forcer son transfert cet été et avait été mis de côté par son coach. Ce n'est que récemment que le Belge avait été réintégré dans l'équipe - il était d'ailleurs titulaire à Falkirk ce dimanche.

Pour succéder à Russell Martin, les Glasgow Rangers penseraient à l'un de ses prédécesseurs, à savoir Steven Gerrard, qui a dirigé le club écossais de 2018 à 2021. 

🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

23:00
Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

08:30
Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

08:00
🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

07:40
Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess Réaction

07:00
"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

22:40
Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

22:20
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

22:00
Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

21:40
Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

21:20
🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

21:00
Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

20:28
Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

20:40
Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

20:21
Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

20:00
🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

19:40
Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

19:20
"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

19:00
"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico Interview

18:20
Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

18:40
Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

18:00
Nouveau show de Lionel Messi, qui atteint un chiffre symbolique en MLS

17:40
Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht Analyse

17:00
Critiqué par son coach, Malick Fofana a répondu de la plus belle des façons

17:20
🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

16:30
Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

16:00
Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

15:29
Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

15:00
Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

14:30
"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

14:00
Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

13:30
Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

13:00
Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

12:30
Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

12:00
Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

11:30
Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

11:00

