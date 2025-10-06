Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

Les Glasgow Rangers ont partagé l'enjeu à Falkirk ce dimanche. Après cette nouvelle contre-performance, Russell Martin a été licencié.

Huit points en sept rencontres et une 8e place en championnat : la saison des Glasgow Rangers est un calvaire. Le club écossais est d'ores et déjà largué par son éternel rival, le Celtic, 2e, et par Hearts of Midlothian qui occupe la tête du championnat avec 19 points.

La victoire des Rangers la semaine passée avait offert un sursis à Russell Martin, mais ce dimanche, les Rangers ont partagé l'enjeu à Falkirk, modeste 10e de Scottish Premiership. Un résultat qui a mis en colère les supporters du club.



Résultat : Martin a été licencié par les Rangers dans la foulée. Arrivé en juin dernier, l'entraîneur reste sur un bilan catastrophique d'une victoire pour cinq nuls et une défaite en championnat d'Ecosse, ainsi que deux défaites en Europa League (dont une face à Genk).

Nicolas Raskin ne sera certainement pas mécontent de ce départ : depuis son arrivée à la tête des Rangers, Russell Martin avait une relation délicate avec le Diable Rouge, qui avait tenté de forcer son transfert cet été et avait été mis de côté par son coach. Ce n'est que récemment que le Belge avait été réintégré dans l'équipe - il était d'ailleurs titulaire à Falkirk ce dimanche.

Pour succéder à Russell Martin, les Glasgow Rangers penseraient à l'un de ses prédécesseurs, à savoir Steven Gerrard, qui a dirigé le club écossais de 2018 à 2021.