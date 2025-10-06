Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Étincelant en septembre, Jérémy Doku remporte le titre de joueur du mois du côté de Manchester City.

L'ailier gauche belge a été élu par les supporters du club anglais. Un concours pour remporter un maillot dédicacé du Diable Rouge est d'ailleurs à gagner sur le site et l'application de la formation de Premier League.

En septembre, le joueur belge a été décisif à quatre reprises pour les Sky Blues. Il a inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Sa rose a été plantée en Ligue des Champions face au Napoli le 18 septembre dernier. Quant aux assists, ils ont tous été réalisés en Premier League.

Il y a évidemment son doublé de passes décisives dans le derby face à Manchester United le 14. Mais il y a aussi son assist face à Burnley le 27. 

Pas encore décisif en octobre

En ce début de mois d’octobre, il n’a cependant pas encore été décisif. Titulaire en Ligue des Champions le 1er face à l’AS Monaco, il n’a pas été décisif. Monté au jeu face à Brentford le 5, l’attaquant belge n’a également pas inscrit de but ni délivré d’assist. Place désormais à la trêve internationale !

Jérémy Doku

