Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

Les Diables Rouges ont fait leur retour au centre d'entraînement de Tubize ce lundi. Une première séance ouverte aux supporters a déjà eu lieu dans la foulée de l'arrivée des hommes de Rudi Garcia.

Environ 850 supporters étaient de la partie, relate la RTBF. Ces derniers ont pu, une nouvelle fois, prendre quelques photos, demander des autographes et échanger quelques mots avec les joueurs. Un moment entre fans et acteurs qui attire visiblement de nombreux amateurs !

En ce qui concerne le noyau des Diables Rouges, les 26 joueurs sélectionnés par Rudi Garcia étaient bel et bien présents. Plusieurs d'entre eux, surtout ceux ayant joué dimanche, se sont cependant entraînés en salle ou ont récupéré après leurs échanges avec les supporters.

Onze Diables Rouges sur la pelouse

Sur le terrain, il n’y avait donc qu’un petit groupe de onze joueurs : les quatre portiers Thibaut Courtois, Senne Lammens, Matz Sels et Maarten Vandevoordt, ainsi que Jérémy Doku, Loïs Openda, Michy Batshuayi, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Amadou Onana et Timothy Castagne.

Les joueurs présents sur la pelouse ont participé à des exercices simples de frappes. Amadou Onana a cependant disputé quelques exercices sans le groupe. Le milieu défensif d’Aston Villa se remet toujours actuellement d’une blessure à l’ischio. À noter qu’il est monté au jeu en toute fin de match avec le club anglais le week-end dernier face à Burnley.

La Belgique recevra la Macédoine du Nord ce vendredi à la Planet Group Arena avant de se déplacer au Pays de Galles lundi prochain. Un six sur six serait évidemment le bienvenu en vue d’une qualification pour le prochain Mondial. Les joueurs devront confirmer après la dernière trêve réussie.