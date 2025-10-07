Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Denis Odoi a quitté l'Antwerp de manière inattendue l'été dernier, principalement pour des raisons familiales. Le voici tout proche de se relancer en D1B.

Cet été, Denis Odoi a quitté l'Antwerp un an avant la fin de son contrat. Les deux parties avaient trouvé un accord : les trajets en voiture depuis Knokke pesaient sur sa vie de famille. Mais ce n'était pas synonyme de fin de carrière pour autant.

Du haut de ses 37 ans, Odoi continuait à rechercher un nouveau challenge. Depuis un peu plus d'un mois, il s'entraîne ainsi avec Courtrai (plus proche de son domicile) et apporte son expérience au groupe.

La situation évolue

Un contrat avec les Kerels n'était pas à l'ordre du jour : la situation était avant tout un win-win avec l'entraîneur Michiel Jonckheere (qu'Odoi a connu à Bruges). L'idée était de permettre au joueur de s'entretenir physiquement en vue d'une potentielle offre plus alléchante.

Mais l'offre attendue n'est toujours pas venue. Le Louvaniste semble s'être fait une raison. Het Nieuwsblad annonce qu'il y a de fortes chances qu'il signe un contrat au Stade des Éperons d'Or, les négociations sont d'ailleurs en cours.

La volonté commune est d'officialiser tout cela pendant la trêve. Denis Odoi devra ainsi faire des efforts en matière de salaire. De son côté, Courtrai pourra compter un autre élément expérimenté dans sa quête d'un retour en D1A.