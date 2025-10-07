Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo
Photo: © photonews

Sept journées ont été disputées en D1 ACFF. Le trophée de joueur du mois de septembre récompense un attaquant carolo.

Les deux premières de D1 ACFF s'étant déroulées à la fin du mois d'août, il s'agit du premier suffrage du genre cette saison. D1 Média, partenaire officiel de la série, a ainsi collecté les votes pour élire le meilleur joueur sur les quatre matchs que comptait le mois de septembre.

Le timing était parfait pour Alexandre Stanic, l'attaquant des U23 du Sporting Charleroi. Présent avec l'équipe première des Zèbres lors des deux premières journées du mois d'août, Stanic est revenu avec les espoirs au début du mois de septembre et a performé.

Le quatre à la suite

Le Bruxellois de 20 ans a buté à tous les matchs, s'invitant au marquoir contre Namur, Habay et Virton, avant d'inscrire un doublé contre Tubize-Braine malgré la défaite 2-3 des Zébrions.

Avec son sans-faute en tête du classement, Mons aurait pu prétendre à placer un joueur, comme Dylan De Belder (meilleur buteur du championnat) mais il n'a marqué 'que' trois fois en septembre. Derrière, Tubize-Braine a débuté avec un bilan de 19 sur 21 et pouvait espérer de voir son capitaine Ismaël El Omari couronné grâce à ses deux doublés.

Les quatre buts d'Antoine Mazure sur le mois avec Habay n'ont pas non plus suffi. Auteur d'une splendide bicyclette avec l'équipe première de Charleroi en toute fin de saison dernière, Alexandre Stanic continue à s'affirmer dans le Pays Noir.

