Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

Après avoir annoncé vouloir représenter l'Espagne, Matias Fernandez-Pardo pourrait faire machine arrière. Il aurait refusé une convocation avec les Espoirs espagnols, expliquant qu'il avait besoin de temps pour choisir quelle sélection représenter.

En février dernier, il avait été annoncé que Matias Fernandez-Pardo, né à Bruxelles d’un père espagnol et d’une mère italienne, allait tourner le dos à la Belgique pour choisir l’Espagne, malgré le fait qu’il ait porté les couleurs des Diablotins entre les U15 et les U19.

"Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne. Mon cœur est toujours avec l’Espagne. Il n’y a aucun doute là-dessus. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute", déclarait-il en décembre 2024.

Matias Fernandez-Pardo en train de changer d'avis sur son choix de nationalité ?

Depuis, l’attaquant du LOSC n’a pourtant jamais porté le maillot de la Roja. Sélectionné à trois reprises, notamment pour l’Euro U21, il a dû déclarer forfait en raison d’un problème physique. Pour la Coupe du monde U20, Fernandez-Pardo figurait sur une liste espagnole, mais n’a finalement jamais rejoint le rassemblement. Depuis, des doutes sont apparus en Espagne quant à sa nationalité sportive.

Une situation dont a tenté de profiter Thomas Meunier. Alors que le célèbre jeu vidéo FC26 est sorti récemment, l’arrière droit des Diables Rouges a remarqué que la carte de Matias Fernandez-Pardo indiquait bien le drapeau belge. "Il est belge, bordel", avait-il publié sur son compte Instagram.

Tout le monde semble désormais hésiter sur la nationalité sportive du joueur de 20 ans… à tel point qu’il devient lui-même contradictoire. Selon les informations du journal espagnol AS, Fernandez-Pardo a de nouveau été sélectionné avec les Espoirs espagnols, mais il a refusé, indiquant qu’il avait besoin de temps pour choisir quelle sélection représenter. Un changement de cap majeur dans ce dossier semble donc tout à fait envisageable.