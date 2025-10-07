Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !
Photo: © photonews
Deviens fan de Lille OSC! 135

Après avoir annoncé vouloir représenter l'Espagne, Matias Fernandez-Pardo pourrait faire machine arrière. Il aurait refusé une convocation avec les Espoirs espagnols, expliquant qu'il avait besoin de temps pour choisir quelle sélection représenter.

En février dernier, il avait été annoncé que Matias Fernandez-Pardo, né à Bruxelles d’un père espagnol et d’une mère italienne, allait tourner le dos à la Belgique pour choisir l’Espagne, malgré le fait qu’il ait porté les couleurs des Diablotins entre les U15 et les U19.

"Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne. Mon cœur est toujours avec l’Espagne. Il n’y a aucun doute là-dessus. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute", déclarait-il en décembre 2024.

Matias Fernandez-Pardo en train de changer d'avis sur son choix de nationalité ?

Depuis, l’attaquant du LOSC n’a pourtant jamais porté le maillot de la Roja. Sélectionné à trois reprises, notamment pour l’Euro U21, il a dû déclarer forfait en raison d’un problème physique. Pour la Coupe du monde U20, Fernandez-Pardo figurait sur une liste espagnole, mais n’a finalement jamais rejoint le rassemblement. Depuis, des doutes sont apparus en Espagne quant à sa nationalité sportive.

Une situation dont a tenté de profiter Thomas Meunier. Alors que le célèbre jeu vidéo FC26 est sorti récemment, l’arrière droit des Diables Rouges a remarqué que la carte de Matias Fernandez-Pardo indiquait bien le drapeau belge. "Il est belge, bordel", avait-il publié sur son compte Instagram.

Tout le monde semble désormais hésiter sur la nationalité sportive du joueur de 20 ans… à tel point qu’il devient lui-même contradictoire. Selon les informations du journal espagnol AS, Fernandez-Pardo a de nouveau été sélectionné avec les Espoirs espagnols, mais il a refusé, indiquant qu’il avait besoin de temps pour choisir quelle sélection représenter. Un changement de cap majeur dans ce dossier semble donc tout à fait envisageable.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

17:30
📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

17:00
Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

16:40
Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

16:20
Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

15:40
1
Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

15:20
Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

15:00
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

14:40
Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

14:00
Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

14:24
Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

13:40
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ? Interview

"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

13:20
2
La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

13:00
Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

12:40
Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

12:20
Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

12:00
Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

11:40
Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

11:20
Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

11:00
Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

10:30
Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

10:00
Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

09:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

08:30
Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

09:00
Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

08:30
Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

08:00
Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

07:40
"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

23:15
1
Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

07:20
Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

07:00
Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

06:30
Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

06:00
Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

23:30
"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

23:00
Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 7
Paris FC Paris FC 2-0 Lorient Lorient
Metz Metz 0-3 Marseille Marseille
Brest Brest 0-0 Nantes Nantes
Auxerre Auxerre 1-2 Lens Lens
Lyon Lyon 1-2 Toulouse Toulouse
Le Havre Le Havre 2-2 Rennes Rennes
Strasbourg Strasbourg 5-0 Angers Angers
Monaco Monaco 2-2 Nice Nice
Lille OSC Lille OSC 1-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved