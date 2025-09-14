Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

La fédération belge a eu quelques dossiers de binationaux sur le feu ces derniers temps. Parmi eux, Matias Fernandez Pardo doit prendre son mal en patience avec l'Espagne.

Matias Fernandez-Pardo a beau être né à Bruxelles et avoir intégré les équipes d'âge belges jusqu'en U19, il n'a jamais caché que son rêve était de faire honneur à ses racines espagnoles et de porter un jour les couleurs de la Roja.

"Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne. Mon cœur est toujours avec l’Espagne. Il n’y a aucun doute là-dessus. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute". Depuis cette sortie en décembre 2024, il n'a plus jamais été appelé par la Belgique.

Impatient de faire ses débuts avec le maillot espagnol

Une belle déception pour la fédération vu le potentiel démontré par le joueur pour ses premiers mois à La Gantoise puis à Lille. Depuis, Fernandez-Pardo a été sélectionné à trois reprises par l'Espagne. Mais ses trois premières ont été plutôt contrariées.

D'abord appelé chez les U21, l'ancienne pépite gantoise a dû déclarer forfait, officiellement suite à un problème physique. Il figurait toutefois sur la liste élargie à 27 joueurs des Espagnols pour l'Euro U21. Mais il a eu le malheur de faire partie des déçus de la sélection finale et n'a même pas participé aux amicaux de préparation.

Situation plus confuse encore pour la Coupe du monde U20, qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre 2025. Matias Fernandez-Pardo figure dans la liste espagnole...mais n'a pas rejoint le rassemblement pour les deux matchs de préparation de la semaine dernière. Une situation qui interroge, tant en France qu'en Espagne.