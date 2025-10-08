Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

Opéré du genou, Ortwin De Wolf sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une mauvaise nouvelle pour le gardien du KV Malines, relégué sur le banc depuis un moment.

Sale coup pour Ortwin De Wolf. Le gardien du KV Malines a dû passer par la case opération après une blessure au genou contractée à l’entraînement. Il sera absent plusieurs mois.

Le gardien de 28 ans vivait un passage compliqué de sa carrière. Après avoir débuté l’exercice comme titulaire, Nacho Miras est passé devant lui dans les cages.

Sur le banc depuis un moment

Il faut remonter au 30 août pour retrouver sa dernière apparition sous le maillot malinois, lors du succès 3-2 face à La Louvière. Depuis, De Wolf attendait une nouvelle opportunité pour revenir dans le onze de base.

Le club, par la voix d’un communiqué, a confirmé l’opération et s’est montré solidaire avec son joueur.

Le gardien belge devra faire preuve de patience et de courage avant de retrouver la compétition.