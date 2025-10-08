Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

En grande forme avec Lille, Matias Fernandez-Pardo a refusé sa sélection avec les Espoirs espagnols. L'attaquant des Dogues hésite en effet entre deux équipes nationales.

"Il est Belge, bordel" : la blague de Thomas Meunier découvrant que Matias Fernandez-Pardo était considéré comme Espagnol par EAFC avait-elle un sens caché ? Toujours est-il que quelques jours plus tard, on apprend que le joueur du LOSC a refusé sa sélection avec la Rojita, les U21 espagnols, afin de se laisser le temps de la réflexion.

International belge des U15 aux U19, Matias Fernandez-Pardo avait fait savoir en février 2024 qu'il se mettait à disposition de l'équipe nationale espagnole. Mais depuis, le doute s'est installé, car le Belgo-Espagnol a décliné trois sélections : blessé avant l'Euro U21, il aurait été ensuite empêché par le LOSC de se rendre à la Coupe du Monde U20 au Chili - une version à laquelle le quotidien espagnol AS semble accorder peu de crédit.

Et cette troisième convocation refusée, cette fois pour les qualifications à l'Euro Espoirs, risque bien de ne pas faire sourire David Gordo, le sélectionneur de la Rojita. Selon AS, Fernandez-Pardo attendrait que la fédération espagnole (RFEF) lui montre clairement qu'elle le veut, mais aussi sous-entende clairement qu'il a des chances de disputer la Coupe du Monde 2026.

Fernandez-Pardo déçu par la fédération espagnole ?

Le quotidien espagnol affirme en effet que l'ancien gantois serait "attristé" que la RFEF n'ait pas encore pris le temps de lui rendre visite à Lille. Une attention qui avait été portée à Lamine Yamal quand le prodige du Barça hésitait entre l'Espagne et le Maroc. Fernandez-Pardo mérite-t-il les mêmes égards ? C'est une autre question.

Mais AS affirme également que si Matias Fernandez-Pardo aurait reconsidéré son envie de laisser la Belgique derrière lui, c'est aussi parce que la fédération belge, elle, aurait clairement fait savoir au Dogue qu'il a de réelles chances de jouer le Mondial 2026. Une "offre claire", assure Joaquin Maroto, le journaliste espagnol couvrant le dossier.

Matias Fernandez-Pardo dispute une excellente saison avec le LOSC, ayant été élu Joueur du mois de septembre par les supporters. Mais il évolue à un poste très concurrentiel chez les Diables Rouges (pensons au fait que Johan Bakayoko n'a toujours pas été appelé par Rudi Garcia !). L'Union Belge peut-elle vraiment lui faire une telle promesse, ou se contente-t-elle de l'encourager à continuer dans cette voie ? Une sélection dès le mois de novembre, s'il garde ce rythme, pourrait régler la question...