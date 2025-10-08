Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier
Photo: © photonews
Deviens fan de Lille OSC! 135

En grande forme avec Lille, Matias Fernandez-Pardo a refusé sa sélection avec les Espoirs espagnols. L'attaquant des Dogues hésite en effet entre deux équipes nationales.

"Il est Belge, bordel" : la blague de Thomas Meunier découvrant que Matias Fernandez-Pardo était considéré comme Espagnol par EAFC avait-elle un sens caché ? Toujours est-il que quelques jours plus tard, on apprend que le joueur du LOSC a refusé sa sélection avec la Rojita, les U21 espagnols, afin de se laisser le temps de la réflexion.

International belge des U15 aux U19, Matias Fernandez-Pardo avait fait savoir en février 2024 qu'il se mettait à disposition de l'équipe nationale espagnole. Mais depuis, le doute s'est installé, car le Belgo-Espagnol a décliné trois sélections : blessé avant l'Euro U21, il aurait été ensuite empêché par le LOSC de se rendre à la Coupe du Monde U20 au Chili - une version à laquelle le quotidien espagnol AS semble accorder peu de crédit.

Et cette troisième convocation refusée, cette fois pour les qualifications à l'Euro Espoirs, risque bien de ne pas faire sourire David Gordo, le sélectionneur de la Rojita. Selon AS, Fernandez-Pardo attendrait que la fédération espagnole (RFEF) lui montre clairement qu'elle le veut, mais aussi sous-entende clairement qu'il a des chances de disputer la Coupe du Monde 2026.

Fernandez-Pardo déçu par la fédération espagnole ? 

Le quotidien espagnol affirme en effet que l'ancien gantois serait "attristé" que la RFEF n'ait pas encore pris le temps de lui rendre visite à Lille. Une attention qui avait été portée à Lamine Yamal quand le prodige du Barça hésitait entre l'Espagne et le Maroc. Fernandez-Pardo mérite-t-il les mêmes égards ? C'est une autre question. 

Mais AS affirme également que si Matias Fernandez-Pardo aurait reconsidéré son envie de laisser la Belgique derrière lui, c'est aussi parce que la fédération belge, elle, aurait clairement fait savoir au Dogue qu'il a de réelles chances de jouer le Mondial 2026. Une "offre claire", assure Joaquin Maroto, le journaliste espagnol couvrant le dossier.

Matias Fernandez-Pardo dispute une excellente saison avec le LOSC, ayant été élu Joueur du mois de septembre par les supporters. Mais il évolue à un poste très concurrentiel chez les Diables Rouges (pensons au fait que Johan Bakayoko n'a toujours pas été appelé par Rudi Garcia !). L'Union Belge peut-elle vraiment lui faire une telle promesse, ou se contente-t-elle de l'encourager à continuer dans cette voie ? Une sélection dès le mois de novembre, s'il garde ce rythme, pourrait régler la question... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

14:20
Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

15:00
Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

14:40
Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

14:20
Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

14:00
On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

13:30
Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

13:00
Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

12:40
Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

12:20
Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

12:00
2
Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

07/10
3
La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

11:40
2
Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

11:20
3
Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

11:00
L'éternel paradoxe des Diables : 67 minutes jouées cette saison, mais toujours un sauveur potentiel

L'éternel paradoxe des Diables : 67 minutes jouées cette saison, mais toujours un sauveur potentiel

10:30
Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

10:00
Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

09:30
La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

09:00
2
Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

08:30
Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

08:00
Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

07:40
Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

07:20
L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira Interview

L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira

07:00
Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

06:30
"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

23:00
Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

21:20
Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

22:00
Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

21:40
1
Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

21:20
1
Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

21:00
La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

20:30
Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

20:00
"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

19:40
Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ? Interview

Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ?

19:18

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 7
Paris FC Paris FC 2-0 Lorient Lorient
Metz Metz 0-3 Marseille Marseille
Brest Brest 0-0 Nantes Nantes
Auxerre Auxerre 1-2 Lens Lens
Lyon Lyon 1-2 Toulouse Toulouse
Le Havre Le Havre 2-2 Rennes Rennes
Strasbourg Strasbourg 5-0 Angers Angers
Monaco Monaco 2-2 Nice Nice
Lille OSC Lille OSC 1-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved