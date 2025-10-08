Révélation et Diable sous Tedesco, de retour en Espoirs : "J'ai eu peur de l'échec"

Samuel Mbangula avait été appelé par Domenico Tedesco en novembre 2024, après des débuts fulgurants à la Juventus. Depuis, il se contenter des U21, mais reprend du plaisir au Werder Brême.

Cet été, Samuel Mbangula (21 ans) a quitté la Juventus pour le Werder Brême contre 10 millions d'euros. Révélé avec la Vieille Dame en 2024, l'ailier belge avait peiné à transformer l'essai et a donc opté pour une relance un cran plus bas.

Avec succès : cette saison, Mbangula compte 2 buts et 3 passes décisives en 5 matchs de Bundesliga. Un retour avec les Diables Rouges n'aurait pas été volé, mais le joueur se contente de retrouver les Espoirs. "Changer d'air m'a fait du bien. Une certaine peur de l'échec s'était installée à la Juventus", déclare Samuel Mbangula auprès de la RTBF.

"J'étais passé d'un statut où on n'attendait rien de moi à un autre où on attendait tout de moi", ajoute l'international U21. "Je me mets moins de pression aujourd'hui, j'ai compris que ça ne servait à rien".

Au Werder Brême, Mbangula estime avoir trouvé un championnat "qui lui convient" : "Il y a plus d'espaces, ça joue plus. En Serie A, c'était plus tactique", pointe-t-il. "Le coach du Werder m'a dit de ne pas m'inquiéter et me laisse les libertés dont j'ai besoin".

S'il continue à ce niveau, Samuel Mbangula, qui fait partie des ailiers belges disposant des meilleures statistiques cette saison, pourrait bien réintégrer le noyau A. "Je continue à travailler dur quand je viens en U21 et viendra un moment où il sera l'heure de retrouver les Diables. Ou pas, je n'en sais rien. J'ai confiance en moi et dans les plans de Dieu", conclut le joueur du Werder.