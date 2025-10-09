"L'un des meilleurs dans lequel j'ai joué" : Manuel Neuer encense le Bayern de Vincent Kompany

Le Bayern Munich de Vincent Kompany marche sur ses adversaires en ce début de saison. Le gardien Manuel Neuer n'a pas caché son admiration pour la qualité de son équipe après la victoire des Bavarois contre Francfort (0-3).

"Le Bayern de Kompany est-il un des meilleurs Bayern dans lequel j’ai joué ? Oui, absolument", a-t-il tout simplement déclaré au micro de Sport1.

Une déclaration forte qui fait évidemment beaucoup réagir, car le gardien allemand en a connu, des équipes. Joueur de la formation bavaroise depuis 2011, il a vu passer de nombreux joueurs.

Cela témoigne à quel point le travail de Vincent Kompany est respecté en Allemagne. De nombreux compliments à son égard ont récemment été partagés dans la presse.

Face à ces compliments, l’entraîneur belge garde cependant les pieds sur terre. Il sait que ce n’est que le début de saison et que beaucoup de choses peuvent encore évoluer.





Un record battu

En ce début d'exercice, l’équipe de l’ancien Diable Rouge a disputé un total de dix rencontres toutes compétitions confondues pour dix victoires. Il s’agit d’un record dans les cinq plus grands championnats européens.