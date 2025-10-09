Vincent Kompany révèle comment il réagit face aux nombreux compliments qu'il reçoit

Vincent Kompany révèle comment il réagit face aux nombreux compliments qu'il reçoit
Avec le début de saison plus que réussi du Bayern, Vincent Kompany reçoit beaucoup d'éloges. L'entraîneur du club allemand s'est exprimé à propos des nombreux compliments qu'il reçoit.

L’ancien Diable Rouge garde les pieds sur terre : "Je dis toujours que je gère les éloges de la même manière que les critiques. Je ne réagis pas de manière excessive."

"Je veux simplement continuer à avancer, et ce qui compte pour moi maintenant, c’est le prochain match contre Dortmund", pointe-t-il après le match face à Francfort au micro de Sport1. "Bien sûr, je suis heureux de cette victoire, car ce n’est jamais facile (ndlr : succès 0-3 face à Francfort), mais tout ce qui l’entoure n’est pas une priorité pour moi."

Quand la qualité et la mentalité sont présentes, on peut accomplir de grandes choses

"Le but de Luis Díaz aujourd’hui, ce n’est pas Vincent Kompany qui l’a marqué — c’est la qualité du joueur. Il en va de même pour Harry Kane. Quand la qualité et la mentalité sont présentes, on peut accomplir de grandes choses."

Plus récemment, l’entraîneur bavarois a par exemple reçu les compliments d’une légende du club, Philipp Lahm. Ce dernier trouve qu’il a apporté une sérénité qui n’était pas présente auparavant dans le club allemand. Le coach belge a également reçu des éloges du directeur général des sports Max Eberl, ainsi que de certains de ses joueurs, comme Harry Kane ou encore Leon Goretzka. Bref, les critiques positives à son égard ne manquent pas.

Place désormais à la trêve ! Le prochain défi des Bavarois sera pour le samedi 18 octobre face au grand rival du Borussia Dortmund. Un succès permettrait aux Bavarois d’enchaîner une onzième victoire de suite en onze matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de saison.

