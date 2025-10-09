Une légende du Bayern encense le travail de Vincent Kompany : "Ce n'était pas le cas auparavant"

Véritable légende vivante du Bayern Munich, Philipp Lahm s'est montré élogieux à propos de Vincent Kompany lors de la remise des prix du Hall of Fame au Musée du football allemand à Dortmund.

Selon lui, il a amené quelque chose de nouveau : "Il a apporté de la sérénité au club. Ce n’était pas le cas auparavant. Il y a eu beaucoup de changements d’entraîneurs, et dans un club comme le Bayern, il est difficile d’instaurer le calme."

"Il y est parvenu. Mais il faut encore attendre et voir jusqu’où cette équipe peut aller, notamment quand elle atteindra les phases à élimination directe de la Ligue des champions", poursuit-il selon le Bild.

Le Bayern seul favori en Bundesliga ?

Il a également donné son favori pour le titre de champion en Bundesliga, et sans surprise, il a évidemment cité les Bavarois : "L’époque où le titre se jouait à deux est un peu révolue, soyons honnêtes. Je vois toujours le FC Bayern devant. Il y a deux ans, Leverkusen avait bien tenu, mais sinon, le Bayern reste le grand favori."

Il n'y a visiblement qu'un seul favori selon lui : "On le voit encore aujourd’hui : ils ont plus de qualité que Dortmund, Leipzig, Leverkusen ou Francfort."





Philipp Lahm est un ancien joueur du Bayern Munich devenu une véritable légende. Formé en Bavière, il a porté les couleurs du club allemand en professionnel de 2002 à 2017 (515 matchs) avant de prendre sa retraite. La seule autre équipe qu'il a connue est le VfB Stuttgart, où il a été prêté entre 2003 et 2005.